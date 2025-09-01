Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi tử vong

Sáng 1/9, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một thanh niên 16 tuổi tử vong. Nạn nhân là anh T.Q.V. (16 tuổi), trú tại tổ dân phố Long Hải, phường Sông Cầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 31/8, anh V. ở trong nhà vừa sạc vừa xem điện thoại, bên ngoài trời đổ mưa lớn, có sấm sét. Sau đó, bất ngờ có sấm sét lớn và anh V. ngã ra nhà nghi do bị điện giật.

Nạn nhân lập tức được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu nhưng đã tử vong trong đêm.

"Nạn nhân tử vong do điện giật hay do sét đánh chúng tôi chưa xác định chính xác. Sau khi nạn nhân tử vong, gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi, đề nghị đưa về nhà để tổ chức mai táng", vị lãnh đạo UBND phường Sông Cầu cho hay.