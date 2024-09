"Đưa phong trào thể dục thể thao về cơ sở để công an gần dân, hiểu dân hơn"

Ngày 15/12/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu Thượng tướng Lương Tam Quang làm Chủ tịch Hiệp hội.

Để hiểu rõ hơn về mục đích, cơ chế hoạt động và ý nghĩa của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam.

Xin Thiếu tướng cho biết, mục đích, ý nghĩa của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam?

- Đối với công tác thể dục thể thao (TDTT) nói chung và công tác thể thao thành tích cao nói riêng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước chủ trương, chỉ đạo đẩy mạnh việc xã hội hóa, huy động các nguồn lực tài chính, tài trợ hợp pháp để phát triển.

Hiện nay, cả nước có gần 40 liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia và khoảng 300 liên đoàn, hiệp hội thể thao địa phương. Với đặc điểm, thế mạnh của các hiệp hội, nhiều tổ chức đã phát huy vai trò trong việc xã hội hóa, góp phần củng cố, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, thúc đẩy phát triển thể thao đỉnh cao, thể thao cộng đồng, đào tạo vận động viên trẻ.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức trò chuyện với phóng viên báo Dân trí (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ đó hỗ trợ tổ chức tốt các giải thi đấu, giúp huấn luyện viên, vận động viên và người chơi thể thao có điều kiện tập luyện, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn.

Đồng thời, các hiệp hội đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước cũng như chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT.

Đối với lực lượng công an nhân dân, Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chú trọng đầu tư, xây dựng và phát triển TDTT trong toàn lực lượng, xác định TDTT có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng. Góp phần rèn luyện sức khỏe, thể lực, bản lĩnh và ý chí cho cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thể thao thành tích cao trong lực lượng CAND không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mà còn góp phần vào các hoạt động mở rộng hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh để phát triển xã hội, phát triển đất nước.

Nhiều phong trào, hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, hiệu quả, có quy mô và sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sỹ, như cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân"; phong trào "Khỏe vì an ninh Tổ quốc"; Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc"...

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa đại diện lãnh đạo Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn GELEX (Ảnh: Bảo Trung).

Số lượng cán bộ chiến sỹ tại công an các đơn vị, địa phương đăng ký tham gia tập luyện thể thao thường xuyên tăng lên hàng năm, hiện có gần 1.100 câu lạc bộ cơ sở được thành lập với khoảng 53.000 hội viên đăng ký tham gia sinh hoạt.

Thể thao thành tích cao CAND tổ chức đào tạo trên 800 vận động viên của 25 môn thể thao thành tích cao; là một trong 10 đơn vị dẫn đầu tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc; đồng thời, đóng góp nhiều vận động viên, huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, tham gia thi đấu và giành thành tích cao tại các giải quốc tế.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, thể thao CAND còn một số vướng mắc như công tác tuyển chọn, thu hút huấn luyện viên, vận động viên có trình độ chuyên môn cao, tiềm năng gặp nhiều khó khăn do chế độ, chính sách chưa đảm bảo để thu hút nhân tài.

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên thể thao CAND còn hạn chế, chỉ đáp ứng được cho một số môn thể thao có tiêu chuẩn đơn giản, chưa thể sử dụng cho các môn, các nội dung thi đấu Olympic; Việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác thể thao còn nhiều bất cập, nhất là trong công tác tuyển chọn, quản lý và đào tạo vận động viên.

Những khó khăn, vướng mắc trên xuất phát từ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng chủ yếu xuất phát từ công tác thể dục, thể thao đang phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước; chưa có pháp nhân để tham gia, điều hành các hoạt động thể thao chuyên nghiệp; cơ chế để tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ hợp pháp phục vụ đầu tư, hỗ trợ phát triển thể thao trong lực lượng CAND.

Do đó, việc triển khai thành lập Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam là rất cần thiết, và là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển thể thao CAND theo hướng xã hội hóa.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động TDTT và thu hút, đa dạng hóa nguồn lực phục vụ phát triển thể thao CAND; đồng thời, là cơ sở pháp lý cần thiết để các cán bộ chiến sỹ yêu thích thể thao, các huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong CAND tham gia các giải đấu, giúp thể thao CAND hội nhập với thể thao trong nước, khu vực và quốc tế.

Mục đích hoạt động của Hiệp hội nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong CAND để rèn luyện sức khỏe, ý chí, phẩm chất đạo đức, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát triển và nâng cao thành tích, vị thế của thể thao CAND nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Từ khi thành lập tới nay, Hiệp hội đã giúp cho việc phát triển thể thao trong ngành CAND, cũng như nền thể thao nước nhà như thế nào? thưa Thiếu tướng?

- Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam được thành lập ngày 15/12/2023 theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Công an. Đến nay trải qua hơn 9 tháng hoạt động, Hiệp hội đã trở thành cầu nối cho các hoạt động thể thao của lực lượng CAND với xã hội, góp phần thu hút sự quan tâm của xã hội đối với công tác thể dục, thể thao của lực lượng CAND và nâng cao thành tích của thể thao CAND trên các đấu trường trong nước và quốc tế.

Đối với thể thao ứng dụng nghiệp vụ, rèn luyện thể chất của cán bộ, chiến sĩ, Hiệp hội đã hỗ trợ một số lực lượng, đơn vị được tiếp nhận tài trợ trang thiết bị, để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, phục vụ luyện tập, đáp ứng yêu cầu rèn luyện của các cán bộ chiến sỹ.

Đối với thể thao phong trào, Hiệp hội đã sử dụng nguồn tài trợ cho Hiệp hội, để hỗ trợ tổ chức một số hoạt động quan trọng như Đại hội khỏe Vì an ninh tổ quốc của lực lượng CAND; giao hữu thể thao với các nước trong khu vực.

Đối với thể thao thành tích cao, Hiệp hội đã sử dụng nguồn tài trợ cho Hiệp hội để khen thưởng, động viên về vật chất đối với các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các đấu trường trong nước và quốc tế; tổ chức các hoạt động khác của thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp.

Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam bàn giao trang thiết bị phòng tập gym cho Công an tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: Thành Đông).

Đơn cử như vào ngày 29/7 vừa qua, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam trang bị cho Công an tỉnh Bắc Kạn các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao chuẩn cơ bản của một phòng gym, gồm 39 loại thiết bị tập luyện hiện đại.

Từ đó, góp phần đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao trong CAND cũng như tham gia sâu rộng các hoạt động thể thao của xã hội.

Xin Thiếu tướng cho biết những thành tích nổi bật mà Hiệp hội đã thu về cho nền thể thao nước nhà?

- Khoảng thời gian hoạt động vừa qua của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam không phải là dài nhưng đủ để nhận thấy những hiệu quả rõ rệt. Nếu có ví dụ cụ thể nào thì trường hợp đội bóng bàn CAND - T&T là điển hình nhất.

Đội bóng bàn này mang tên trên bắt nguồn từ một thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam với Tập đoàn T&T, nhằm tuyển chọn và đào tạo vận động viên bóng bàn tham gia thi đấu cho ngành CAND.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng trao thưởng cho vận động viên Trịnh Thu Vinh, vận động viên môn bắn súng CAND đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Olympic Paris 2024 (Ảnh: Bảo Trung).

Từ thỏa thuận này, lực lượng vận động viên bóng bàn đội tuyển CAND dự giải vô địch quốc gia đã được nâng cấp đáng kể với sự góp mặt của các tay vợt T&T trước đây. Trong số này có cả những tay vợt đã vô địch SEA Games như Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc…

Cũng từ đó, đội bóng bàn của ngành công an trước đây vốn chỉ có thể tính được cơ hội vào chung kết ở giải vô địch bóng bàn quốc gia và hiếm khi có cơ hội vô địch thì ngay trước giải vô địch bóng bàn quốc gia - báo Nhân Dân năm 2024, đội đã tự tin đặt mục tiêu giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.

Kết quả thi đấu ở giải còn vượt xa kỳ vọng khi các tay vợt CAND - T&T giành 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc. Đó cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của đội tuyển bóng bàn ngành công an tại sân chơi quốc gia.

Hay trường hợp của nữ vận động viên Trịnh Thu Vinh, cô là một trong những nữ vận động viên thuộc biên chế của thể thao CAND.

Dưới sự hướng dẫn của HLV Park Chung Gun, Trịnh Thu Vinh đã thi đấu xuất sắc tại Olympic Paris 2024, Vinh đã vượt qua chính bản thân khi đạt được kết quả vô cùng ấn tượng trước các đối thủ mạnh trên đấu trường thế giới, đã 2 lần lọt vào vòng chung kết với nội dung súng hơi cự ly 10m (xếp hạng 4) và súng ngắn thể thao cự ly 25m (xếp hạng 7).

Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trao thưởng cho CLB Bóng bàn CAND - T&T vì có thành tích thi đấu xuất sắc tại các giải quốc gia năm 2024 (Ảnh: Bảo Trung).

Trong chiều 20/8, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh đối với vận động viên Trịnh Thu Vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu tại Olympic Paris 2024.

Rõ ràng, sự ra đời của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam không chỉ dừng lại ở mảng thể thao thành tích cao, quan hệ quốc tế về thể thao của ngành mà còn đóng góp đáng kể cho hoạt động thể thao phong trào, phục vụ chuyên môn của ngành. Điều đó cũng bắt nguồn từ việc huy động được các nguồn lực trong xã hội thông qua mô hình hoạt động của hiệp hội.

Thiếu tướng có thể cho biết định hướng phát triển trong tương lai của Hiệp hội là gì?

- Trong thời gian tới, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam có 3 mục tiêu chính. Mục tiêu đầu tiên đó là đưa được phong trào TDTD, bảo vệ sức khỏe của toàn dân về cơ sở, tạo sự gắn kết giữa lực lượng CAND với người dân.

Qua đó, lực lượng CAND sẽ nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để hiểu người dân hơn, và để có thể nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, để có những biện pháp, hướng quản lý thật tốt.

Buổi gặp mặt, làm việc giữa Thượng tướng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Ngài Bang Seung Ho, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo cảnh sát thế giới về công tác chuẩn bị Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng tại Việt Nam năm 2024 (Ảnh: Bảo Trung).

Mục tiêu thứ 2 đó là, qua phong trào TDTT nêu trên, sẽ phát hiện ra những tài năng trẻ ở các bộ môn như bóng đá, bắn súng, bắn cung... và qua đó chúng tôi sẽ chọn lọc, đưa đi để đào tạo.

Mục tiêu thứ 3 đó là, chúng tôi sẽ hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm trong các giải đấu trong nước và quốc tế, từ đó sẽ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, để tìm ra những đội tuyển, vận động viên... để phục vụ cho nền thể thao của nước nhà, cũng như thi đấu tại đấu trường quốc tế.

Đơn cử, trong tháng 12 tới đây, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức giải Taekwondo thế giới tại Quảng Ninh. Dự kiến sẽ có khoảng 55 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2.000 vận động viên tham dự giải. Nhóm đối tượng vận động viên tham dự giải gồm lực lượng cảnh sát các nước và một bộ phận là những người có sở thích về bộ môn Taekwondo.

Xin cảm ơn Thiếu tướng!