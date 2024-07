Bàn giao thiết bị và khai trương phòng tập gym tại Công an Bắc Kạn

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024), được sự đồng ý lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam trang bị cho Công an tỉnh Bắc Kạn các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao chuẩn cơ bản của một phòng gym, gồm 39 loại thiết bị tập luyện hiện đại.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam (Ảnh: Đông Thanh).

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, cùng nhiều khách mời khác.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh trao biển tượng trưng phòng tập thể dục thể thao của Bộ trưởng, Chủ tịch Hiệp hội cho Công an tỉnh Bắc Kạn. Ngoài ra, các đại biểu cũng được tham quan phòng tập và trải nghiệm một số thiết bị tập luyện thể lực được bàn giao.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, phòng tập luyện thể dục, thể thao công an tỉnh là công trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Công an và cá nhân Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an với Công an tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: Đông Thanh).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng X03, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam cho biết, trên cơ sở đề xuất của Công an tỉnh Bắc Kạn, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã chỉ đạo Hiệp hội phối hợp với Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam hỗ trợ các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể lực cho cán bộ, chiến sỹ của công an tỉnh.

Đại diện Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Kạn trải nghiệm phòng tập luyện (Ảnh: Đông Thanh).

Đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản của một phòng gym, gồm 39 loại thiết bị tập luyện, trong đó có nhiều thiết bị hiện đại, như: máy chạy, xe đạp, máy tập các nhóm cơ vai, đùi…

"Đây là sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Công an với Công an tỉnh Bắc Kạn nói chung và phong trào tập luyện thể dục, thể thao của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Kạn nói riêng", Đại tá Thanh nhấn mạnh.

Các chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Kạn trải nghiệm phòng tập gym mới (Ảnh: Đông Thanh).

Đại tá Thanh cũng hy vọng rằng, phòng tập thể dục thể thao sẽ được cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Bắc Kạn nồng nhiệt đón nhận và sử dụng hàng ngày vào việc rèn luyện sức khỏe, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao một cách tự nguyện, tự giác đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, phòng tập luyện thể dục, thể thao công an tỉnh là công trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Công an và cá nhân Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an với Công an tỉnh Bắc Kạn.

"Với sự quan tâm, sẻ chia những khó khăn của Công an tỉnh Bắc Kạn nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung, trong buổi đến thăm, dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn, cá nhân Bộ trưởng đã huy động nguồn lực tặng Công an tỉnh Bắc Kạn phòng tập luyện thể dục, thể thao.

Qua thời gian triển khai thi công, phòng tập luyện đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đến hôm nay đã tổ chức lễ bàn giao để đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh", Đại tá Tuyên nhấn mạnh.

Cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn trải nghiệm phòng tập (Ảnh: Đông Thanh).

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn cũng gửi lời cảm ơn, tới sự quan tâm sâu sắc của tập thể lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng Bộ Công an, cho Công an tỉnh Bắc Kạn một công trình rất ý nghĩa, có tác dụng thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, hàng ngày trong lực lượng công an tỉnh.