Đưa nhóm du khách lên núi Sơn Trà bẻ cây, một người dân Đà Nẵng bị xử phạt

Ngày 9/8, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã xử phạt hành chính ông N.V.P., trú phường Sơn Trà, 1,25 triệu đồng vì tổ chức đưa người vào thu thập mẫu vật mà không được phép của chủ rừng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh vụ việc tại khu vực gần Khu nghỉ dưỡng InterContinental - Hố Sâu (bán đảo Sơn Trà), một nhóm người đã ngang nhiên chặt cây chòi mòi (còn gọi là nho rừng) để hái quả.

Quả chòi mòi trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Nguyễn Viết Phát).

Dù được người đi đường nhắc nhở rằng hành vi chặt cây tại rừng Sơn Trà là vi phạm pháp luật, nhóm người này vẫn tiếp tục thu hái quả.

Theo Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, chiều 7/8, đơn vị nhận được thông tin phản ánh nêu trên. Tổ công tác đã đến hiện trường, phát hiện 8 người đang bẻ cành cây chòi mòi đưa xuống đất để thu hái quả.

Trong 8 người này có 7 người là du khách đến thành phố Đà Nẵng du lịch và được ông N.V.P. đưa lên bán đảo Sơn Trà tham quan.

Trong quá trình vui chơi tại khu vực Hố Sâu, cả nhóm thấy có một cây chòi mòi chín đỏ, ông P. nói đây là trái cây có thể ăn được nên cả nhóm cùng nhau hái quả. Do quả ở trên cao, không thể hái tới, ông P. đã rung cây nhưng quả không rơi nên trèo lên bẻ cành xuống để mọi người hái.

Tổ công tác đã yêu cầu nhóm du khách chấm dứt hành vi hái chòi mòi, lập biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trường và mời ông P. đến hạt kiểm lâm để tiếp tục làm rõ sự việc.

Tại đây, ông P. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đã chấp nhận nộp phạt hành chính.

Bán đảo Sơn Trà là một trong những địa điểm được du khách ưa thích khám phá tại thành phố Đà Nẵng, do nằm gần trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ được hệ sinh thái rừng tự nhiên. Quả chòi mòi là một trong những nguồn thức ăn của khỉ, voọc trên bán đảo.