Đưa hàng trăm người dân ra khỏi các khu chung cư xuống cấp tránh bão Kajiki

Hàng trăm người dân sinh sống tại các khu chung cư C6, C5, C2, D2… Quang Trung và khu tập thể xây dựng thành cổ Vinh, phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) đã được di dời khẩn cấp trong đêm 24/8.

Các điểm tập trung tránh bão gồm Nhà văn hóa khối 9, phường Thành Vinh và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An.

Người dân tại khu chung cư xuống cấp đã được di dời (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đến 22h15 cùng ngày, công tác di dời dân tại các khu chung cư cũ nát và khu tập thể xuống cấp ở phường Thành Vinh đã hoàn tất, nhằm đảm bảo an toàn trước khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ.

Người dân được bố trí đến các điểm tránh trú kiên cố, nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương.

Bà Lê Thị Ngân (69 tuổi) chia sẻ: “Khi có lệnh di dời, các hộ dân đều đồng thuận chuyển đi. Chúng tôi hiểu rằng rời nhà trong lúc này là để đảm bảo an toàn hơn cho bản thân và gia đình”.

Khoảng 100 người dân từ khu tập thể xây dựng thành cổ Vinh được đưa đến Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Nơi đây được đánh giá là kiên cố, rộng rãi, giúp bà con phần nào yên tâm trước diễn biến phức tạp của cơn bão.

Người dân tập trung ở trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bữa cơm tại nơi tránh trú bão trở thành ký ức khó quên đối với nhiều gia đình. Tại đây, cán bộ phường Thành Vinh đã kiểm đếm số lượng, nắm chắc tình hình người dân để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Bà Trần Thị Hòa (SN 1974, trú tại phường Thành Vinh), người đã sống ở khu tập thể xây dựng thành cổ Vinh từ năm 1974, chia sẻ: “Khu nhà xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa to gió lớn đều thấp thỏm lo sợ. Hôm nay (24/8), khi có thông tin bão đổ bộ, chúng tôi buộc phải di chuyển đến đây để an toàn hơn”.

Bà Hòa, trú phường Thành Vinh tại điểm tránh trú bão (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong đêm, lãnh đạo phường Thành Vinh đã có mặt tại các điểm tập trung để thăm hỏi, động viên người dân tránh trú bão.

Ngay sau khi ổn định cho bà con, lãnh đạo phường tiếp tục đi kiểm tra từng dãy tập thể cũ, những khu chung cư xuống cấp nhằm kịp thời nắm bắt nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời.