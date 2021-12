Đưa 12 cá thể rùa quý hiếm về bảo tồn sau vụ giải cứu buôn bán trái phép

Dân trí Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) vừa tiếp nhận 12 cá thể rùa sa nhân quý hiếm, là tang vật được tịch thu từ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết, 12 cá thể rùa Sa nhân này được chuyển giao từ Hạt kiểm lâm TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Trước đó, số cá thể này là tang vật được tịch thu từ một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã do Hạt kiểm lâm TP Cẩm Phả phối hợp với Công an thành phố Cẩm Phả và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý ngày 30/11.

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Cúc Phương tiếp nhận 12 cá thể rùa quý hiếm từ Hạt kiểm lâm Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Hải Anh).

Toàn bộ số rùa sa nhân có tổng trọng lượng là 6 kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật sẽ cách ly, chăm sóc, khi chúng khỏe mạnh, nếu đủ điều kiện sẽ được tái thả về tự nhiên.

Đại diện Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết, rùa sa nhân là loài động vật quý hiếm, có giá trị khoa học và thẩm mỹ cao. Vì vậy loài này thường bị bắt và buôn bán làm cảnh nên số lượng giảm sút nhanh chóng trong tự nhiên. Cần phải có biện pháp nghiêm cấm săn bắt, buôn bán cũng như tổ chức nhân nuôi ở các khu bảo tồn.

Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, xếp trong nhóm IIB, quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Hải Anh - Thái Bá