Dự báo sớm mai sương muối, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan

Những vị khách đầu tiên xông đất núi Fansipan sáng 1/1/2023 ngỡ ngàng trước phong cảnh sương muối, băng giá phủ trắng trên đỉnh núi.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 5/1, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống các khu vực trong tỉnh gây mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ có xu thế giảm nhẹ.

Hiện, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống, sau có cường độ ổn định và biến tính. Ban đêm bầu trời ít mây gây bức xạ nhiệt mặt đất lớn làm nhiệt độ giảm nhanh.

Dự báo đêm 6/1, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12 - 14 độ C, vùng núi từ 7 - 9 độ C, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa khả năng giảm xuống mức 4 - 6 độ C. Theo tính toán, các khu vực núi có độ cao từ 2.600 m trở lên nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

Lạnh nhất là đỉnh Fansipan nguy cơ cao xảy ra băng giá, sương muối phủ trắng.

Vì vậy, người dân sinh sống ở các khu vực thường hay xảy ra hiện tượng cực đoan trên cần tăng cường cao công tác phòng, chống để giảm thiểu mọi thiệt hại./.