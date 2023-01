Sương muối phủ trắng Fansipan tạo nên phong cảnh kỳ thú

Những vị khách đầu tiên "xông đất" núi Fansipan ngỡ ngàng trước phong cảnh sương muối phủ trắng đẹp như phong cảnh trời Âu

Sương muối phủ trắng đỉnh núi Fansipan, mang lại đẹp lạ thường

Hiện tượng băng tuyết, mưa tuyết, sương muối thường xuất hiện ở đỉnh núi Fansipan trong mùa lạnh, tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách tới tham quan.

Đến 8h cùng ngày, trời nắng lên, sương muối bắt đầu tan dần cũng là lúc mây tuyệt đẹp xuất hiện trên các ngọn núi cao quanh đỉnh Fansipan.

Biển mây trắng tuyệt đẹp xuất hiện khi nắng lên làm cho phong cảnh Fansipan đẹp tới nao lòng hấp dẫn du khách.

Chị Bùi Hà, cán bộ Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, do trời lạnh nên rạng sáng nay, sương muối phủ trắng các công trình kiến trúc phục vụ du lịch trên núi Fansipan, tạo nên khung cảnh đẹp như ở mùa đông phương Tây.

Đến 8h sáng cùng ngày, sương muối tan, mây trắng đẹp lại liên tục xuất hiện quanh núi Fansipan, thu hút khá đông du khách ngắm cảnh hoặc check-in, chụp ảnh lưu niệm.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, không khí lạnh tác động đến tỉnh Lào Cai bắt đầu suy yếu chậm, nền nhiệt tại các khu vực đồng loạt gia tăng nhẹ.

Vùng núi cao như Sa Pa sáng sớm mai có sương mù rải rác, rét đậm, rét hại giảm dần. Ban ngày, nhiệt độ các khu vực tăng cao thêm, về đêm trời rét sâu, các vùng núi cao như Fansipan vẫn có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Dự báo đêm ngày 1/1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ C, vùng cao ước khoảng 8-10 độ C, thị xã du lịch Sa Pa nhiệt độ từ 5-7 độ C, trời không mưa, phù hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời và du lịch dã ngoại.