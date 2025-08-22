Đồng Tháp sắp có đường tỉnh ven sông Tiền nối ra biển vốn nghìn tỷ

Ngày 22/8, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng đoạn đường thuộc Dự án thành phần 2 của Đường tỉnh 864, nối từ xã Long Bình đến Đèn Đỏ (xã Gò Công Đông).

Sự kiện này diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh.

Đoạn đường được đầu tư khoảng 490 tỷ đồng, có tổng chiều dài gần 15km, sẽ được xây dựng và nâng cấp với kết cấu mặt đường bê tông nhựa (đối với đoạn qua đô thị) và láng nhựa (đối với các đoạn còn lại). Mặt đường rộng 12m, đạt chuẩn đường cấp III đồng bằng, hứa hẹn mang lại sự thuận tiện và an toàn cho người tham gia giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của công trình.

Ông cho biết, dự án sẽ từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ huyết mạch ven sông Tiền, kết nối Đông - Tây từ khu kinh tế biển Tân Thành - Mỹ Tho đến khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước trong tương lai.

"Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư xây dựng các cảng biển, khu đô thị và khu công nghiệp dọc sông Tiền, đảm bảo an ninh quốc phòng", ông Quang cho biết.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tại sự kiện (Ảnh: Thành Linh).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương có dự án đi qua và toàn thể nhân dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Đồng thời, ông kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo công trình được triển khai an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, sớm đưa vào vận hành hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án Đường tỉnh 864 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2022-2027) có tổng mức đầu tư 2.463 tỷ đồng, bao gồm dự án thành phần 1 (126 tỷ đồng) và dự án thành phần 2 (2.337 tỷ đồng).

Giai đoạn 2 (2026-2030) dự kiến sẽ mời gọi đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đồng bộ toàn tuyến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Thành Linh).

Trong giai đoạn 1, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 94,9km, bao gồm xây dựng mới 21,8km, nâng cấp mở rộng 24,6km và đường hiện hữu 48,5km. Các cầu, cống trên tuyến sẽ được xây dựng mới với tải trọng HL93. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp là chủ đầu tư dự án thành phần 2 giai đoạn 1.

Dự án thành phần 2 được chia làm ba phân đoạn. Phân đoạn từ Mỹ Tho đến đường tỉnh 877B và cầu Vàm Giồng đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Phân đoạn từ Long Bình - Đèn Đỏ đang được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Phân đoạn này gồm hai gói thầu, tổng chiều dài khoảng 14,79km, mặt đường láng nhựa rộng 11m, nền đường rộng 12m, đạt cấp III Đồng bằng, với tổng giá trị khoảng 487 tỷ đồng.

Việc đầu tư Đường tỉnh 864 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết giữa Đồng Tháp với các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL, kết nối các vùng kinh tế trên địa bàn tỉnh, tạo sự thông suốt, đồng bộ và phát huy hiệu quả mạng lưới giao thông hiện hữu.

Đồng thời, dự án sẽ thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản, góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.