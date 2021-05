Dân trí Sau một thời gian tập trung nhân lực, vật lực, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử.

Ngày 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến chiều ngày 19/4, Công an huyện Ngọc Lặc đã hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho 70.000 người, đạt 100% kế hoạch. Công an huyện Ngọc Lặc là đơn vị đầu tiên trong cả nước cán đích, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử.

Thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết: Sau khi triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn, công an huyện đã tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, chia tổ, phân ca tiếp nhận và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân liên tục 24/24h, để đảm bảo tiến độ với khẩu hiệu "Không về nhà nếu không có việc đột xuất".

Theo đó, Công an huyện Ngọc Lặc đã thành lập 5 tổ cấp căn cước công dân, trong đó 1 tổ cấp thẻ căn cước công dân tại công an huyện, 4 tổ lưu động cấp tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn, mỗi tổ chia thành 3 ca luân phiên.

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm căn cước, UBND huyện Ngọc Lặc đã tổ chức thuê xe khách chở nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa đến các điểm làm căn cước công dân.

Theo Công an Thanh Hóa, sau khi đã hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn, Công an huyện Ngọc Lặc sẽ chi viện máy móc cùng cán bộ, chiến sĩ cho huyện Thọ Xuân và thành phố Thanh Hóa để làm căn cước công dân.

Trần Lê