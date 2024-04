Đón "rét nàng Bân", miền Bắc mưa dông

Ngày 8/4, nhiều nơi ở miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh cường độ yếu gây mưa nhỏ vào sáng sớm, trời chuyển lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rạng sáng 9/4, không khí lạnh tiếp tục gây ra mưa dông nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Lúc này, nền nhiệt tại miền Bắc dao động trong ngưỡng 18-24 độ C, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi chuyển rét dưới 18 độ C.

Kiểu thời tiết này còn được dân gian gọi là "rét nàng Bân", chỉ đợt lạnh cuối mùa đông xuân ở miền Bắc, xuất hiện sau khi khu vực đã có nhiều ngày nắng nóng.

Đón không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc chuyển lạnh kèm mưa dông nhiều nơi ngày 9/4 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngày 9/4, khu vực Tây Bắc và Trung Trung Bộ cũng kết thúc nắng nóng cục bộ, thời tiết dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng mưa dông xuất hiện sau nắng nóng có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, miền Bắc duy trì tình trạng mưa, trời lạnh đến khoảng ngày 11/4, sau đó nền nhiệt tăng nhanh trở lại. Thời tiết cuối tuần sẽ khô ráo và oi nóng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng và diễn biến gay gắt ở nhiều nơi. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bước vào thời kỳ xâm nhập mặn tăng cao, duy trì trong các ngày 9-13/4.

Dự báo thời tiết ngày 9/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc mưa rào kèm dông vài nơi, đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng có nơi trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, mưa nhỏ rải rác. Phía nam mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía bắc 25-28 độ C, phía nam 30-33 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.