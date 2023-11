Đôi vợ chồng bị kết án oan ở Đắk Nông sẽ khởi kiện đòi bồi thường

Ngày 13/11, chị Nguyễn Thị Thi (trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết, bố mẹ của chị là ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng sẽ khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường do bị khởi tố, tạm giam oan.

Quyết định này được đưa ra khi cả 2 người đã có buổi thương lượng lần thứ 2 với TAND huyện Tuy Đức về mức bồi thường. Tuy nhiên, buổi thương lượng không thành do phương án đền bù không thỏa đáng.

Cụ thể, ngày 10/11, TAND huyện Tuy Đức tổ chức buổi thương lượng bồi thường với ông Võ và bà Thưởng.

Tại đây, ông Võ dẫn chứng, trước đó, TAND huyện đã có biên bản xác minh tài sản vườn cây trên diện tích 6ha bị thiệt hại đến 90%. Ông Võ yêu cầu tòa án định giá, xác minh tài sản bị thiệt hại để bồi thường.

Ngoài ra, tại buổi thương lượng, 2 vợ chồng từng bị kết án oan còn đề nghị TAND huyện Tuy Đức giám định thiệt hại tài sản và giám định sức khỏe của ông Võ để có cơ sở bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Cũng tại buổi làm việc này, đại diện TAND huyện Tuy Đức đề xuất bồi thường cho vợ chồng ông Võ tổng số tiền hơn 398 triệu đồng (tăng khoảng 128 triệu đồng so với trước đó).

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cho biết theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, đã hết thời hạn thương lượng bồi thường, không đồng ý mở phiên thương lượng lần 3. Vợ chồng ông Võ bà Thưởng có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường.

Trước đó, tại buổi thương lượng bồi thường lần thứ nhất vào ngày 10/10, vợ chồng ông Võ yêu cầu bồi thường hơn 28 tỷ đồng, phần lớn là đền bù thiệt hại cây trồng trên diện tích 6ha đất.

Tuy nhiên, TAND huyện Tuy Đức đề xuất bồi thường tổng cộng 270 triệu đồng. Trong đó, đề xuất chỉ chấp nhận bồi thường cho vợ chồng ông Võ tiền thuê người làm thay trong thời gian bị tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú là 63 triệu đồng/người.

Theo nội dung vụ án, năm 2008, vợ chồng ông Võ sang nhượng cho bà Đoàn Thị Huệ và Vũ Thị Hằng 400m2 đất với giá 100 triệu đồng, giao dịch bằng giấy viết tay.

Đến năm 2016, bà Huệ yêu cầu vợ chồng ông Võ làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất trên cho một người lạ nên vợ chồng ông không đồng ý chuyển nhượng. Vì lý do này, bà Huệ đã khởi kiện dân sự vợ chồng ông Võ.

TAND huyện Tuy Đức cho rằng, ông Võ và bà Thưởng có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Ngày 11/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ban hành quyết định khởi tố vụ án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Ngày 4/10/2018, TAND huyện Tuy Đức mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt ông Võ, bà Thưởng 2 năm tù.

Ngày 4/1/2019, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án và tuyên hủy toàn bộ bản án, điều tra lại.

Do không tìm được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Công an huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Sáng 5/6/2020, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tổ chức buổi lễ công khai xin lỗi, phục hồi danh dự đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng.