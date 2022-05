Dòi bò lúc nhúc trong món hàu nướng mỡ hành ở nhà hàng

Ngày 21/5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập đoàn thanh tra kiểm tra một quán ăn ở phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) để xác minh về việc món hàu nướng của quán này xuất hiện dòi sống.

Trước đó, ngày 18/5, một nhóm khách khi đang ăn uống tại quán, phát hiện đĩa hàu nướng mỡ hành có dòi bò lúc nhúc nên quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng kiểm tra bếp ăn của quán (Ảnh: A.X.).

Dòi được phát hiện trong món hàu nướng của quán (Ảnh cắt từ clip).

Do vụ việc liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm nên Sở Y tế Bình Dương đã yêu cầu đơn vị chức năng nhanh chóng xác minh. Qua kiểm tra, cơ sở này xuất trình đầy đủ giấy tờ pháp lý về điều kiện về an toàn thực phẩm, thực hiện chế biến đúng quy trình.

Theo Sở Y tế Bình Dương, khi biết việc món hàu nướng mỡ hành có dòi, chủ nhà hàng đã ra xin lỗi khách và không tính tiền.

Lực lượng chức năng kiểm tra món hàu của quán (Ảnh: A.X.).

Nguyên nhân vì sao có dòi trong món hàu nướng sẵn, Sở Y tế thông tin cơ sở này biết lỗi của mình nhưng không phát ngôn gì với khách. Sở đã yêu cầu cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Việc này nhằm xác định nguồn gốc thực phẩm có đủ tính pháp lý, được bảo quản như thế nào và có đảm bảo không. Khi có kết quả cụ thể thì sẽ căn cứ vào đó để xử lý.