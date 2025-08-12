Đoàn tàu SE 4 gặp sự cố, nhiều khói bốc ra từ đầu máy

Chiều 12/8, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết các lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ dập tắt ngọn lửa phát ra từ đầu máy đoàn tàu SE4.

Theo thông tin ban đầu, 15h12 cùng ngày, đoàn tàu SE4 hành trình theo hướng Nam - Bắc, khi đến khu gian Cầu Hai - Truồi thuộc địa phận xã Lộc An (thành phố Huế), lái tàu phát hiện có nhiều khói và mùi khét phát ra từ đầu máy.

Đầu máy đoàn tàu SE4 gặp sự cố kỹ thuật tại khu gian Cầu Hai - Truồi, thành phố Huế (Nguồn: Facebook Trung Tien).

Đoàn tàu được lệnh vào ga Truồi để kiểm tra. Khi phát hiện có ngọn lửa bên trong, lực lượng chức năng đã tách đầu máy ra khỏi đoàn tàu, tập trung dập lửa.

Đến 16h40, sự cố được khắc phục xong, đầu máy tiếp tục kéo đoàn tàu SE4 vận hành theo lịch trình.

Lãnh đạo Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết đây là sự cố kỹ thuật, không có thiệt hại về người và tài sản.