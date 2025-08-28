Đổ đất, cắm biển cấm đi vào đường đang thi công... người dân vẫn phớt lờ

Ngày 28/8, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (đường tránh đông) thi công đạt khối lượng 85% và đang tăng tốc để về đích vào cuối năm nay.

Dù đường chưa hoàn thiện, thời gian qua, các phương tiện vẫn vô tư di chuyển trên tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Để ngăn phương tiện lưu thông vào tuyến đường đang thi công, các đơn vị cho đổ đất cao và cắm biển cấm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại một số nút giao, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công đổ đất cao chắn ngang, cắm biển cấm nhằm ngăn phương tiện di chuyển vào tuyến đường đang thi công nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp biển cấm.

Không ít người điều khiển phương tiện vẫn cố tình phá bỏ rào chắn, di chuyển vào tuyến. Trên tuyến đường tránh này từng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong nhưng nhiều người dân vẫn phớt lờ nguy hiểm.

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, người dân ý thức rất kém, cố tình đi vào đường tránh đông nhằm rút ngắn thời gian quãng đường lưu thông.

Nhiều phương tiện vẫn cố tình di chuyển vào tuyến bất chấp biển cấm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đặc biệt, tại các nút giao giữa đường tránh đông với tuyến quốc lộ 26, 27, một số phương tiện khi vượt qua rào chắn khiến xe bị tai nạn lật nghiêng giữa đường.

Trước tình trạng trên, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng cường rào chắn, trực chốt cả ngày lẫn đêm tại các vị trí nút giao giữa đường tránh với quốc lộ để phát hiện và có biện pháp ngăn các phương tiện cố tình di chuyển vào tuyến.

Đồng thời, kiến nghị chính quyền địa phương và công an phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng này.

Không ít vụ tai nạn xảy ra do việc phớt lờ biển cấm di chuyển vào tuyến đường chưa hoàn thiện (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại dự án nêu trên, không chỉ diễn ra việc phương tiện cố tình lưu thông vào tuyến đường chưa hoàn thiện mà còn xảy ra nạn trộm cắp thiết bị điện, cáp ngầm điện gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, truy tìm các đối tượng trộm cắp để xử lý nghiêm theo quy định.