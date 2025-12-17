Quốc hội yêu cầu loại bỏ xe cơ giới gây ô nhiễm, chuyển đổi giao thông xanh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quốc hội ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

Nhưng cũng theo đánh giá, tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số nơi, có thời điểm ở mức độ nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm không khí (do bụi mịn) tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.

Chất lượng môi trường một số đoạn sông tập trung tại khu vực đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề trên lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, cũng chậm được cải thiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Phạm Thắng).

“Không đánh đổi môi trường, phát triển thuận tự nhiên”

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, thích ứng kịp thời với bối cảnh trong giai đoạn mới, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường, đi kèm tổ chức thực thi quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả.

Quốc hội nhấn mạnh cần thống nhất trong nhận thức và hành động, coi chi cho môi trường là đầu tư cho phát triển, bảo đảm an ninh môi trường; loại bỏ quan điểm “bảo vệ môi trường sẽ làm cản trở tăng trưởng kinh tế".

Nhằm tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho bảo vệ môi trường, Quốc hội quán triệt chú trọng đầu tư phát triển các công trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Ưu tiên nguồn lực từ ngân sách và nguồn lực xã hội hóa cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng môi trường thiết yếu như hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị; hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phù hợp cho từng loại rác, các nhà máy tái chế, xử lý rác thải hữu cơ, chất thải nguy hại…”, Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ.

Cùng với đó, Quốc hội yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Việt Nam, thông qua đó thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, tiếp nhận và làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn về bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh.

Hà Nội mù mịt trong ngày ô nhiễm không khí xếp thứ 10 thế giới (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến hết năm 2026, Quốc hội yêu cầu sửa đổi quy định về lộ trình, thời gian áp dụng đối với chính sách phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, cần chú trọng việc đánh giá, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiên tai, đặc biệt tại các địa bàn nhạy cảm như tại một số đô thị lớn (các thành phố: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng…), đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển.

Quốc hội quán triệt tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc xuyên suốt không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần, tôn trọng quy luật tự nhiên.

Quốc hội đồng thời yêu cầu ban hành và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện ngay các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội và TPHCM.

Hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm tại các đô thị lớn

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030 và các năm tiếp theo, Quốc hội nhấn mạnh việc phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường; dự báo sớm tác động của biến đổi khí hậu.

Trong đó, Quốc hội yêu cầu chủ động di dời các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp, làng nghề gây ô nhiễm, đặc biệt là tại các cụm công nghiệp, làng nghề xen lẫn với khu dân cư tới địa điểm có quy hoạch phù hợp.

Để cải thiện chất lượng môi trường, Quốc hội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị lớn theo phân vùng môi trường.

Quốc hội yêu cầu loại bỏ xe cơ giới gây ô nhiễm, chuyển đổi giao thông xanh (Ảnh: Mạnh Quân).

Đi kèm với đó là thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh phù hợp trong hoạt động giao thông vận tải gắn với đầu tư hạ tầng và các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu có biện pháp loại bỏ phương tiện cơ giới không đủ tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường.

“Phấn đấu đến năm 2030, tại thành phố Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm giảm khoảng 20% so với mức trung bình năm 2024, các thông số chất lượng không khí khác được duy trì, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường”, nghị quyết của Quốc hội nêu rõ.

Tại các tỉnh, thành phố xung quanh khu vực thành phố Hà Nội (bao gồm: Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình), Quốc hội lưu ý kiểm soát nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm giảm tối thiểu 10% so với mức trung bình năm 2024.

Ở TPHCM và các đô thị khác trên toàn quốc, chất lượng không khí cần được duy trì kiểm soát, không để gia tăng mức độ ô nhiễm.