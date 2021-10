Điều tra tài khoản Thai Phan tấn công Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Dân trí Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định một tài khoản Facebook tấn công và đổi tên Fanpage "Công an tỉnh Vĩnh Phúc" và đang phối hợp với đơn vị chuyên môn điều tra, làm rõ.

Đó là thông tin vừa được đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ với Dân trí ngày 26/10. Bước đầu, cơ quan công an xác định chiều 25/10, một tài khoản facebook có tên "Thai Phan" đã tấn công, đổi tên Fanpage "Công an tỉnh Vĩnh Phúc" thành "... tỉnh Vĩnh Phúc".

Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ quản trị viên đã kịp thời khắc phục sự cố, liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Facebook phản ánh về tình trạng sơ hở của mạng xã hội này trong khâu kiểm soát, chính sách bảo mật.

"Tuy đã ngăn chặn kịp thời, chưa để xảy ra việc kẻ xấu lợi dụng, tấn công, đổi tên trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện ý đồ xấu nhưng đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Việc tự ý đổi tên Fanpage của Công an tỉnh Vĩnh Phúc là hành vi vi phạm pháp luật, phải điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh"- thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Hiện nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và đơn vị liên quan điều tra, xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc đi vào hoạt động từ ngày 1/10 vừa qua. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, người dân có thể gửi thông tin phản ánh tới Fanpage qua tính năng nhắn tin. Trong đó, trang có thể tiếp nhận dữ liệu dưới dạng văn bản, hình ảnh, video clip, file ghi âm… về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tin nghi vấn về các hoạt động của các loại tội phạm, phản ánh tư thế tác phong của chiến sĩ làm nhiệm vụ; các thông tin khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an mà nhân dân cần giải đáp..

Thế Kha