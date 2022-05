Điều tra nhóm người phóng xe máy ném "bom xăng" gây náo loạn ở TPHCM

Ngày 17/5, Công an phường Long Thạnh Mỹ cho biết, đơn vị đang phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức (TPHCM) điều tra, xác minh vụ 2 nhóm thanh thiếu niên ẩu đả, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhóm người phóng xe máy, mang theo hung khí trên đường (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, tối 16/5, có hai nhóm (hơn 10 người) đi nhiều xe máy, mang theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Một nhóm thất thế, quăng xe máy trên đường bỏ chạy và bị nhóm còn lại đập phá xe máy, ném "bom xăng" làm ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt trên đường...

Theo lãnh đạo Công an phường Long Thạnh Mỹ, sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị cử cán bộ xuống hiện trường nắm bắt thông tin, thu thập lời khai nhân chứng và phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức làm rõ.

Camera ghi lại cảnh hai nhóm người ẩu đả, ném "bom xăng" gây náo loạn đường phố.

"Vụ việc không gây thương vong về người. Chúng tôi đã xác minh được các trường hợp tham gia ẩu đả và đang tiến hành mời những người này làm việc", lãnh đạo công an phường cho biết.