Diễn tập tình huống cháy tàu chở 1.000 tấn dầu

Sáng 3/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng xăng dầu Bến Thủy. 250 người thuộc nhiều lực lượng được huy động cho buổi diễn tập.

Theo tình huống giả định, tàu tải trọng 1.000 tấn dầu vừa tiếp nhận xăng, dầu từ kho xăng dầu Bến Thủy (Nghệ An), trong lúc khởi động để rời cảng, khoang động cơ bị chập điện, gây cháy.

Khi xảy ra sự cố cháy trên tàu có 15 thuyền viên và 1.000m3 dầu. Do hoảng loạn đã có 5 thuyền viên rơi xuống sông, 2 thuyền viên ngã va vào thành tàu và bị ngạt khói không thể di chuyển...

Do khu vực khoang động cơ kín, lực lượng chữa cháy tại chỗ khó tiếp cận gốc lửa, khói khí độc nhanh chóng bao phủ che khuất tầm nhìn, đám cháy nhanh chóng lan rộng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng các thuyền viên trên tàu.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai phương án, biện pháp chữa cháy và tiếp cận các nạn nhân.

Diễn tập tình huống tàu chở 1.000 tấn dầu cháy trên sông (Video: Hoàng Lam).

Lực lượng tại chỗ thả phao cứu sinh hỗ trợ các nạn nhân nhảy xuống nước để thoát đám cháy. Tuy nhiên, dòng nước chảy mạnh nên việc tiếp cận những nạn nhân còn lại càng khó khăn, một số nạn nhân đã đuối sức dần và trôi theo dòng nước.

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ cháy nổ xảy ra gây tràn dầu, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã huy động người và phương tiện chuyên dụng, hiện đại từ lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng, Hải quan... tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng tiếp cận cả từ cầu cảng và dưới sông, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, sơ cứu người bị nạn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và chữa cháy cơ sở vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa, tránh nguy cơ lan sang khu vực chứa 1.000 tấn dầu trên tàu. Lửa cháy lan sang khu vực bếp, gây cháy bình gas mini, nhiều tiếng nổ phát ra...

Các chiến sỹ chữa cháy trang bị quần áo Amiăng chống nóng, chống phóng xạ, mặt nạ phòng độc cách ly đã tiến sâu, sát khoang cabin tàu bị cháy, nhằm ngăn chặn đám cháy lan sang khoang chứa dầu và các phương tiện tàu, thuyền neo đậu gần đó.

Sau 30 phút triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng đã cứu được 10 nạn nhân, trong đó có 2 người bị thương nặng. Công tác cứu hộ, cứu nạn hoàn thành, ban chỉ huy chữa cháy triển khai đội hình tổng lực phun nước, phun bọt dập tắt đám cháy.

Xe chữa cháy công nghệ mới, ca nô chữa cháy và tàu kiểm soát chống buôn lậu của lực lượng hải quan phối hợp phun nước, phun bọt từ cầu cảng ra, từ ngoài sông vào để khống chế ngọn lửa. Các lực lượng đồng thời triển khai tổng lực các mũi tấn công, tạo nên thế trận liên hoàn dập tắt hoàn toàn đám cháy (Ảnh: Q. An).

Các lực lượng tham gia diễn tập đã phát huy cao độ về kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ.

Sau một tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, bảo vệ an toàn 1.000 lít dầu trên tàu (Ảnh: Hải Thượng).

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, giúp các ngành chức năng có cái nhìn toàn diện, tổng thể về sự phối hợp trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là các vụ cháy có huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia.