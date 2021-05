Dịch Covid-19 loang rộng trong KCN, Bắc Giang rút ra kinh nghiệm gì?

Dân trí Khi xảy ra dịch Covid-19, các doanh nghiệp cần bố trí sản xuất giãn cách, thoáng khí. Với doanh nghiệp sản xuất điện tử, phải bố trí công nhân thành nhóm nhỏ, cùng làm, cùng ăn, cùng ở...

Nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi ngơ ngác khi cùng mẹ vào Bệnh viện dã chiến.

Đó là bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch Covid-19 mà tỉnh Bắc Giang rút ra qua thực tế dịch bệnh xảy ra trong khu công nghiệp (KCN).

Báo cáo trước Thủ tướng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp cấp bách phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 ngày 29/5, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, từ ngày 7/5 đến hết ngày 28/5, toàn tỉnh ghi nhận 1.922 ca dương tính với 3 ổ dịch; trong đó ổ dịch tại KCN Quang Châu với điểm đầu tiên phát hiện là Công ty TNHH Hosiden từ ngày 14/5 đến nay đã có 1.436 ca nhiễm, diễn biến phức tạp.

Trong tổng số ca nhiễm toàn tỉnh, hiện có 131 trường hợp (chiếm khoảng 6,8%) là người thân, tiếp xúc gần với công nhân nhiễm, cán bộ làm việc tại các cơ sở y tế; 36 ca phải can thiệp (thở oxy, thở máy xâm nhập hoặc phải lọc máu).

Để kiểm soát nguy cơ trong cộng đồng, tỉnh chỉ đạo lấy mẫu ở những vùng có nguy cơ cao. Năng lực lấy mẫu và xét nghiệm cơ bản bảo đảm; hậu cần, vật tư y tế cơ bản đáp ứng được yêu cầu, được Bộ Y tế hỗ trợ; đã có 1 đơn vị hồi sức tích cực 58 giường, đang triển khai tiếp một đơn vị hồi sức tích cực dự kiến 100 đến 150 giường điều trị.

Tỉnh cũng đã triển khai các biện pháp để chuẩn bị cho doanh nghiệp (DN) hoạt động trở lại, đặc biệt là quan tâm các DN nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ 28/5 đã có 2 DN hoạt động. Trước thực trạng môi trường sản xuất trong KCN, Bắc Giang xây dựng mô hình "công nhân an toàn, giao thông an toàn, sản xuất an toàn, DN an toàn" để áp dụng tại các DN bảo đảm sức khỏe công nhân, sản xuất bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế, tỉnh đã triển khai ngay, ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch cho lực lượng tuyến đầu, công nhân các DN đang hoạt động và chuẩn bị hoạt động trở lại.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu trong cuộc họp trực tuyến toàn quốc sáng nay, 29/5.

Qua thực tế dịch bệnh xảy ra trong KCN, Bắc Giang bước đầu rút ra bài học kinh nghiệm, đó là: Các DN cần bố trí sản xuất giãn cách, thoáng khí. Với DN sản xuất điện tử bắt buộc phải ở môi trường kín thì phải bố trí công nhân thành các nhóm nhỏ, cùng làm, cùng ăn, cùng đi chung xe, cùng ở để nếu xảy ra thì kịp thời khoanh vùng, xử lý.

Trước khi dừng hoạt động của DN tiến hành phong tỏa các địa phương liên quan, các khu nhà trọ của công nhân, làm như vậy đã giữ chân được công nhân của 61 tỉnh, thành phố trong cả nước ở lại, tránh được nguy cơ lây lan dịch bệnh rộng khắp toàn quốc.

Về tiêu thụ vải thiều và nông sản của tỉnh, được Thủ tướng, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thông thương và sự phối hợp tạo điều kiện của các địa phương, hơn 13 nghìn tấn vải thiều sớm Bắc Giang tiêu thụ thuận lợi. Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, các địa phương bạn đã động viên, khích lệ hỗ trợ rất lớn cho Bắc Giang để tỉnh có động lực, nguồn lực chống dịch.

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái yêu cầu các huyện, TP thực hiện nghiêm các yêu cầu, nhiệm vụ; tùy thực tiễn địa phương để triển khai công tác PCD bảo đảm hiệu quả. Lúc này đang rất khó khăn nên phải đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hơn; phân công nhiệm vụ rõ ràng; rà soát nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng.

Các địa phương quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, mỗi khu cách ly phải có người của cơ quan quân sự làm chỉ huy. Nếu để xảy ra lây nhiễm chéo tại khu cách ly sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu; chỉ đạo, giám sát tốt thực hiện cách ly tại nhà.

Quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường kiểm tra trong nội bộ khu vực đã được phong tỏa, tránh tình trạng khoanh bên ngoài nhưng lỏng lẻo bên trong làm lây lan trong cộng đồng. Các bí thư cấp ủy phải tập trung cao chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy về công tác PCD trên địa bàn; bảo đảm tốt hơn nữa công tác hậu cần tại các khu cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế, nhất là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang bảo đảm tiến độ công tác xét nghiệm, trả kết quả đúng yêu cầu đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia phòng chống dịch vì vai trò người dân rất quan trọng; cổ vũ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng chống dịch.

Bá Đoàn