Địa phương nào hứng bão Yagi đầu tiên?

Chiều 6/9, thông tin về diễn biến sắp tới của bão Yagi, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định khoảng 22h đêm 6/9, bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 14-15 (giảm 1-2 cấp do tác động địa hình khi đi qua đảo Hải Nam).

Tuy nhiên, ông Khiêm nhận định, từ chiều tối 6/9, hoàn lưu bão đã ảnh hưởng đến phía đông Vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên từ trưa 6/9, đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6.

Từ nửa đêm 6/9 đến sáng 7/9, vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

"Từ nửa đêm nay đến sáng mai, nước ta ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Nơi dự kiến chịu tác động đầu tiên của bão Yagi là khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), tiếp đến là các khu vực khác từ Quảng Ninh đến Hải Phòng", ông Khiêm thông tin.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ tối 7/9 đến ngày 8/9, gió mạnh sẽ tác động lớn đến hoạt động của tàu thuyền trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, ven bờ và các khu nuôi trồng thủy sản.

Trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có thể chịu tác động gió mạnh lên tới cấp 10-12, giật cấp 14.

Với sức gió lớn như vậy, ông Khiêm đánh giá cơn bão có sức tàn phá lớn, gây đổ các công trình không kiên cố.

Hiện tại, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân đã sẵn sàng ứng phó với bão.

Song ông Khiêm mong muốn trong công tác phòng chống thiên tai có thể lên phương án ứng phó với cấp độ cao hơn để sẵn sàng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Về mưa do ảnh hưởng của bão số 3, ông Khiêm dự báo từ đêm 6/9 đến sáng 9/9 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể xuất hiện mưa lớn từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm.

Do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thoát nước dẫn đến tình trạng ngập lụt tại đô thị và sạt lở ở vùng núi.

Chính vì thế, sau khi bão đi qua các địa phương cần quan tâm, lưu ý đến lũ quét, sạt lở đất.

Về tốc độ di chuyển của bão Yagi những ngày qua, ông Khiêm đánh giá "lúc nhanh, lúc chậm", tốc độ trung bình trong 12 giờ qua khoảng 20km/h, đây được đánh giá là tốc độ trung bình thấp.

Vì sao có cơn dông lớn ở Hà Nội chiều 6/9?

Trước diễn biến mưa to, gió giật mạnh tại Hà Nội chiều 6/9, ông Khiêm đánh giá đây là hình thái mây dông mạnh hình thành ở vành ngoài của hoàn lưu bão Yagi.

Ổ mây dông này hình thành rời rạc, không liên tục, chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Do đó việc mưa to, gió giật mạnh tại Hà Nội chiều 6/9, không phải do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3.

Mưa dông lớn làm gãy đổ nhiều cây xanh ở Hà Nội chiều 6/9 (Ảnh: Hữu Nghị).

"Trong những bản tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, chúng tôi đều lưu ý về nguy cơ xuất hiện những ổ mây dông trước khi bão đến.

Khi mây dông xuất hiện thường kèm với gió và lốc xoáy, có những lúc gió mạnh ngang bằng với gió trong các cơn bão mạnh. Chính vì thế chiều nay tại Hà Nội gió rất mạnh, quật đổ nhiều cây cối", ông Khiêm chia sẻ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 16h ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Đến 4h ngày 7/9, tâm bão Yagi trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.