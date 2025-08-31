Đi sân bay đón người thân, 2 mẹ con bị xe cán tử vong ở TPHCM

Ngày 31/8, Công an TPHCM điều tra vụ xe tải cán hai mẹ con đi xe máy tử vong ở nút giao Tân Vạn.

Khoảng 1h30, ông C.Q.K. (42 tuổi) lái xe máy biển số 65G1-200.xx trên xa lộ Hà Nội, theo hướng TPHCM đi Đồng Nai, phía sau chở mẹ ruột là bà T.T.T.H. (62 tuổi, cùng ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai).

Xe tải cán hai mẹ con tử vong thương tâm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khi phương tiện đến nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, TPHCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), chiếc xe máy xảy ra va chạm với xe tải biển số 50H-700.xx do tài xế N.T.T. (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cũ) lái và đang rẽ phải từ xa lộ Hà Nội vào đường Nguyễn Xiển.

Vụ tai nạn làm hai mẹ con ông K. ngã xuống đường, và bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ.

Công an, Viện kiểm sát khám nghiệm dấu vết trên xe tải (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Công an TPHCM, Công an phường Đông Hòa, Đội CSGT Rạch Chiếc đến khám nghiệm hiện trường, đưa tài xế về trụ sở làm việc.

Người nhà của hai nạn nhân cho biết, 2 mẹ con từ Đồng Nai đi sân bay Tân Sơn Nhất đón người thân từ Mỹ về. Trong lúc hai mẹ con trên đường về lại nhà đã gặp tai nạn thương tâm.