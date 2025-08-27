Dẹp bỏ tình trạng bán ghế giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành

Sáng 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, cho biết công an phường đã xử lý tình trạng xếp ghế giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành trong chuỗi sự kiện A80.

Theo đó, từ chiều 26/8, một số hàng quán ở dọc phố Nguyễn Thái Học và một số tuyến phố, đường khác có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã xếp sẵn những chiếc ghế hoặc trải bạt để giữ chỗ ngồi bán cho người đi xem diễu binh.

Tình trạng bán ghế giữ chỗ xem A80 tại phố Nguyễn Thái Học (Ảnh: T.Đ.).

Mức giá thuê ghế, "bán chỗ" phổ biến dao động khoảng 20.000-30.000 đồng/ghế. Người dân cần trả tiền trước để được đánh dấu và giữ vị trí ngồi.

Trước tình trạng này, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho hay ngay từ chiều 26/8, đơn vị đã cử các cán bộ, chiến sĩ xử lý, dẹp bỏ những trường hợp này, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hàng quán.

Để đảm bảo tình trạng không tái diễn, theo vị chỉ huy, ngay từ 8h hôm nay, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã cắt cử cán bộ chốt trực.

Theo lịch trình, 20h hôm nay 27/8 sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt diễn ra vào 6h30 ngày 30/8. Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 2/9.