Đêm Giáng sinh đặc biệt chưa từng thấy giữa mùa dịch Covid-19 ở Hà Nội

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không khí Giáng sinh năm nay tại Hà Nội thực sự khác biệt so với những năm trước đây. 19h tối, khu vực phố Nhà Thờ vắng vẻ do cấm đường để không cho đông người tập trung quanh Nhà thờ Lớn, chỉ lác đác một số giáo dân có giấy mời được vào bên trong làm lễ (Ảnh: Mạnh Quân).

20h tối, phố Hàng Mã không bóng người qua lại do các quy định cấm để phòng dịch Covid-19 của quận Hoàn Kiếm và TP Hà Nội (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Phố Hàng Ngang - Hàng Đào vắng xe cộ qua lại, khung cảnh khác biệt hoàn toàn những dịp lễ Giáng sinh nhiều năm trước đây (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Trái ngược với khung cảnh vắng vẻ tại các nhà thờ và phố Hàng Mã, dòng người đổ về các điểm nói trên để vui chơi Noel nhưng không vào được đã dồn về đường Lê Thái Tổ ven hồ Gươm gây ùn tắc cục bộ trong khoảng từ 21h30 đến 22h đêm (Ảnh: Mạnh Quân).

Rút kinh nghiệm từ đợt Tết Trung thu vừa qua, người dân Hà Nội không còn đổ ra đường đông như trước nữa. Tại một số điểm như đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ngã tư Tràng Tiền, tượng đài Lý Thái Tổ... vẫn có lượng người tập trung nhất định, chủ yếu là thanh niên ra đường vui chơi đón Giáng sinh (Ảnh: Mạnh Quân).

Các cửa hàng, cửa hiệu xung quanh khu vực hồ Gươm cũng đóng cửa tắt đèn từ 21h đêm (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Một ông già Noel hiếm hoi xuất hiện trên đoạn phố vắng vẻ Đinh Tiên Hoàng (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Tại sân Nhà thờ Lớn, những giáo dân có giấy mời vào nhà thờ làm lễ bắt buộc phải test nhanh SARS-CoV-2 có kết quả âm tính mới được vào bên trong (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên trong Nhà thờ Lớn, lễ Thánh được tổ chức trang nghiêm, số lượng giáo dân tham dự cũng được hạn chế tối đa (Ảnh: Mạnh Quân).

Những nghi thức của Thánh lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, xuyên suốt từ khoảng 20h tối đến 24h đêm (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại nhà thờ Hàm Long, cha sứ Giuse Vũ Quang Học phát biểu khai mạc Thánh lễ Giáng sinh. Năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhà thờ không mời quá nhiều người tới tham dự mà tổ chức livestream trên fanpage Giáo xứ Hàm Long (Ảnh: Vân Hương).

Từ 21h đêm, ca đoàn giới trẻ Teresa và hội kèn Giuse biểu diễn Thánh lễ Giáng sinh bên trong nhà thờ (Ảnh: Vân Hương).

Những giáo dân được mời tới dự Lễ thánh tuân thủ quy định giữ khoảng cách với người bên cạnh (Ảnh: Vân Hương).

23h30, Nhà thờ Hàm Long đốt pháo chúc mừng ngày lễ Giáng sinh và kết thúc Thánh lễ (Ảnh: Vân Hương).

Giáo dân và những người tham gia buổi lễ, ca đoàn Teresa cùng chúc nhau Giáng sinh an lành và chụp ảnh kỷ niệm bên hang đá với hàng nghìn ánh đèn lung linh (Ảnh: Vân Hương).