Đề xuất bổ sung hạng mục chiếu sáng mỹ thuật cho cầu vượt cửa biển Thuận An

Ngày 14/10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế (chủ đầu tư) cho biết đã kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung một số hạng mục cho cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, thành phố Huế).

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình khai thác, tạo điểm nhấn mỹ thuật, nhất là về ban đêm, tăng hiệu quả sử dụng cầu vượt cửa biển Thuận An, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép điều chỉnh bổ sung một số hạng mục, gồm: hệ thống camera giám sát, điện chiếu sáng mỹ thuật trên và dưới cầu, hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng đoạn tuyến đường 1B (phường Thuận An).

Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An trên đường về đích (Ảnh: Vi Thảo).

Chủ đầu tư đề xuất bổ sung diện tích đất 3,2ha tại khu vực bãi biển Hòa Duân để hoàn trả lại diện tích 3ha đất quốc phòng bị thu hồi tại thôn Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế.

Theo chủ đầu tư, đây là dự án lớn, có thời gian thực hiện kéo dài, sử dụng nhiều loại vật liệu mới, áp dụng nhiều công nghệ mới lần đầu tiên thực hiện ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nên cần điều chỉnh bổ sung. Việc bổ sung các hạng mục này không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết phương án điều chỉnh bổ sung đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét, trình UBND tỉnh này phê duyệt.

Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 3/2022, thực hiện với thời gian 3 năm. Quy mô tuyến dài gần 8km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km, mặt cắt ngang tuyến 26m, bề rộng 20m.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành nhiều hạng mục của cầu vượt cửa biển Thuận An, như: hệ thống cọc khoan nhồi, các trụ và mố cầu, đúc và lao được 302/326 dầm cầu, hoàn thành 5/6 nhịp dầm bản, 2 dầm đúc hẫng, tháp trên trụ cao nhất T26 và T27,...

Tổng giá trị xây lắp của dự án nêu trên đã thực hiện gần 1.500 tỷ đồng, đạt khoảng 71,3% kế hoạch.

Về công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cho biết đến nay cơ quan chức năng thành phố Huế mới cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng phía đầu xã Hải Dương.

Trong khi đó, phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc phường Thuận An còn nhiều vướng mắc, gây khó khăn cho quá trình triển khai xây dựng dự án. Một số hộ có đất bị ảnh hưởng thuộc diện lấn chiếm, theo quy định cũ sẽ không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Do đó, các cơ quan chức năng kiến nghị áp dụng luật đất đai 2024 để bồi thường, tái định cư, tránh trường hợp khiếu kiện trong cùng 1 dự án.