Đề nghị 12 địa phương canh gác bảo vệ đê, chủ động ứng phó bão số 5

Chiều 23/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi ứng phó bão số 5 và mưa lũ.

Theo bộ này, sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5. Hiện bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển nhanh (khoảng 25km/h) theo hướng Tây Tây Bắc.

Các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo, sáng 24/8 khi di chuyển đến vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Đến sáng 25/8, bão có khả năng mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế và đi vào đất liền khu vực Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa, lũ lớn; nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn các tuyến đê và công trình thủy lợi.

Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai nghiêm Công điện 141 ngày 22/8 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

“Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các tuyến đê trực diện biển khu vực bão đổ bộ”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

12 địa phương phải tăng cường kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê trong mùa mưa lũ theo quy định để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ đầu.

Đồng thời sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 12 địa phương ven biển thực hiện hàng loạt biện pháp ứng phó với bão số 5 (Ảnh: Tiến Thành).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thông báo ngay đến chủ các phương tiện, công trình, người dân và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình hạ tầng... đối với các hoạt động ven biển, trên bãi sông. Sẵn sàng sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, ngoài bãi sông, khu vực không có đê bảo vệ.

Các địa phương khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước hồ thủy lợi để đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du.

Đặc biệt lưu ý không giữ mực nước cao đối với các hồ chứa đang thi công. Thực hiện cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố, theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập lụt, úng khi xảy ra mưa lớn được bộ này nhấn mạnh. Đi liền với đó, các địa phương khẩn trương tổ chức tiêu nước đệm triệt để các vùng có dự báo mưa lớn và vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất, dân sinh khi mưa lớn xảy ra.