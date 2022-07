Đầu xe bồn bẹp rúm đổ gục xuống đường, tài xế thoát chết thần kỳ

Chiều 16/7, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h45 cùng ngày trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách với xe bồn trên quốc lộ 1A (Ảnh: CTV).

Vào thời gian trên, một chiếc xe khách (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Diễn Châu - thành phố Vinh, khi đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với chiếc xe bồn (chưa rõ biển kiểm soát) đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu cabin xe bẹp rúm và "đổ gục" xuống đường. Tài xế xe bồn đã thoát chết một cách thần kỳ, chỉ bị gãy tay và đang được nhập viện cấp cứu.

Toàn bộ phần đầu chiếc xe bồn dường như đứt văng khỏi thân xe (Ảnh: CTV).

Lực lượng CSGT Trạm Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.