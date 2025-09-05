Đấu giá tàu chở hàng của Hải Hà Petro khởi điểm gần 300 tỷ đồng

Thông báo bán đấu giá tài sản là tàu chở hàng rời có tên TM HẢI HÀ 988, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ) vừa được Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát đưa ra.

Đây là tài sản của Hải Hà Petro thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng của Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai ký với một ngân hàng ở Hà Nội.

Tàu chở hàng TM HẢI HÀ 988 sắp được đấu giá trực tuyến với mức giá khởi điểm gần 300 tỷ đồng (Ảnh: Phùng Minh).

Mức khởi điểm đấu giá là 298,4 tỷ đồng và bước trả giá là 200 triệu đồng/bước giá. Người muốn tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 15% giá khởi điểm, gần 45 tỷ đồng vào tài khoản của công ty đấu giá.

Cuộc đấu giá trực tuyến sẽ diễn ra vào chiều 17/9 tại Hà Nội.

Tháng 1 năm nay, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Bình (cũ) để xét xử sơ thẩm bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà; Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng Công ty Hải Hà, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà, bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Trần Tuyết Mai (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cáo trạng, Công ty Hải Hà được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu từ năm 2003, đến giữa năm 2023 đã 24 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, có vốn điều lệ 454 tỷ đồng và có 8 chi nhánh tại các địa phương.

Từ năm 2017 đến ngày 12/1/2024, công ty phải thực hiện trích lập quỹ BOG (quỹ bình ổn giá xăng dầu) hơn 612 tỷ đồng. Lợi dụng việc được Nhà nước giao quản lý quỹ này, Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới nộp 295 tỷ đồng để trích lập quỹ BOG, còn nợ 317 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Mai còn bị quy kết không nộp 50 tỷ đồng đúng thời hạn do cần tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh. Bà cùng thuộc cấp rút 266,3 tỷ đồng từ ngân hàng này chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Bà Mai bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, quyết định, gây thiệt hại cho nhà nước 317 tỷ đồng tiền quỹ BOG và 15,3 tỷ đồng tiền thuế.

Theo cáo trạng, với các khoản dư nợ của Hải Hà Petro tại 5 ngân hàng, cơ quan tố tụng kiến nghị phải xử lý thu hồi nợ và tài sản bảo đảm của Công ty Hải Hà và các cá nhân liên quan. Nếu thu được số tiền vượt quá dư nợ của Hải Hà thì liên hệ, phối hợp với cơ quan điều tra để thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước và khắc phục hậu quả vụ án.