Dấu ấn FPT Play tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là dấu mốc quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện khai mạc vào sáng ngày 28/8, quy tụ 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp Nhà nước, đại diện cho khoảng 180 ngành nghề.

Gian triển lãm FPT Play tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - VEC (Ảnh: FPT Play).

Là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành truyền hình và giải trí số, FPT Play mang đến không gian trưng bày hiện đại với nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự quan tâm lớn của khách tham dự.

Gian triển lãm của FPT Play tọa lạc tại Nhà triển lãm Khối A, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC). Khu trưng bày không chỉ đúc kết lại hành trình phục vụ khán giả xuyên suốt nhiều năm của đơn vị với vai trò là một dịch vụ truyền hình trả phí thuần Việt mà còn mang đến cơ hội trải nghiệm các nội dung đặc sắc, các tính năng công nghệ tiên tiến cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Vách hành trình “Tự hào nền tảng giải trí của người Việt” ở vị trí trung tâm gian triển lãm của FPT Play (Ảnh: FPT Play).

FPT Play chính thức tham gia thị trường dịch vụ truyền hình từ năm 2007. Trong các năm tiếp theo, FPT Play là một trong số ít các đơn vị tại Việt Nam cung cấp song hành 2 dịch vụ IPTV và OTT. Đến năm 2021, FPT Play hợp nhất 2 thương hiệu FPT Play và Truyền hình FPT, cho ra mắt Bộ giải mã FPT Play, thiết bị đầu tiên tích hợp công nghệ IPTV và OTT.

Giai đoạn 2020 đến nay cũng là thời điểm FPT Play chiếm lĩnh thị trường nội địa với hàng loạt các nội dung bản quyền đa dạng trong các lĩnh vực thể thao, phim truyện, thiếu nhi và TV Shows… Song song đó, đơn vị cũng liên tục cho ra mắt các thiết bị bộ giải mã với thiết kế và tính năng tiên tiến.

FPT Play sát cánh cùng thể thao Việt Nam (Ảnh: FPT Play).

Từ năm 2025, FPT Play tập trung phát triển và ứng dụng hàng loạt công nghệ AI với mục tiêu nâng cao và cá nhân hóa tối đa trải nghiệm giải trí của người dùng. Hòa cùng mục tiêu chung của Tập đoàn FPT, đơn vị cũng mở rộng sang lĩnh vực thể thao điện tử. Mới đây, FPT Play cho ra mắt FangTV - nền tảng livestream chuyên biệt dành cho các nội dung Gaming và eSports.

FPT Play còn mở rộng sang lĩnh vực thể thao điện tử (Ảnh: FPT Play).

Ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT, cho biết: “Tất cả những cột mốc rực rỡ của FPT Play được cô đọng lại trên vách hành trình ‘Tự hào nền tảng giải trí của người Việt’. Đây cũng là điểm nhấn, được đặt ở vị trí trung tâm của không gian FPT Play. Với ý tưởng chủ đạo là một dòng chảy công nghệ, biên niên sử của chúng tôi sẽ đưa khách tham quan đi qua từng giai đoạn phát triển của truyền hình cả nước trong gần 2 thập kỷ vừa qua”.

Khách tham quan gian triển lãm FPT Play trong ngày khai mạc (Ảnh: FPT Play).

Tại sự kiện triển lãm lần này, FPT Play không chỉ điểm lại chặng đường đồng hành cùng phát triển của ngành truyền hình và giải trí số Việt Nam mà còn mang đến các hoạt động trải nghiệm thú vị cho khách tham quan. Đáng chú ý nhất là hoạt động trình chiếu các tựa phim điện ảnh kinh điển về chủ đề yêu nước như Mùi cỏ cháy, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Em bé Hà Nội, Hà Nội Mùa đông năm 46 hay Ngã Ba Đồng Lộc…

FPT Play dự kiến sẽ tổ chức một buổi chiếu trực tiếp trận U23 Việt Nam - U23 Bangladesh vào 19h tối ngày 3/9. Đây cũng là trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại U23 Asian Cup™ Saudi Arabia 2026 - giải đấu FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng.

Không khí giao lưu sôi nổi tại sự kiện (Ảnh: FPT Play).

Nhiều hoạt động thú vị tại gian triển lãm FPT Play tại triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Sự kiện mở cửa đón khách từ 9h đến 22h mỗi ngày từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - VEC (Đông Anh, Hà Nội). Khách ghé thăm đều có cơ hội nhận được những phần quà như áo thun, bộ sticker, quạt cầm tay và móc khóa thú bông… của FPT Play.