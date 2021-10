Đáp ứng đủ 3 tiêu chí, Quảng Ninh công bố "đang ở cấp độ 1 - vùng xanh"

Dân trí Triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", tỉnh Quảng Ninh xác định địa phương đang ở cấp độ 1 - vùng xanh.

Đáp ứng đủ 3 tiêu chí, Quảng Ninh công bố đang ở cấp độ 1 (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Trao đổi với Dân trí khuya ngày 16/10, một lãnh đạo ngành Y tế Quảng Ninh cho biết, căn cứ 3 tiêu chí hướng dẫn phân loại cấp độ dịch Covid-19 tại Quyết định 4800 của Bộ Y tế thì tỉnh đạt cấp độ 1 - vùng xanh.

Đã qua hơn 100 ngày, tỉnh Quảng Ninh không có F0 trong cộng đồng. Tỷ lệ tiêm vaccine với người trên 18 tuổi, mũi 1 đạt 95%, mũi 2 đạt 63%. Dự kiến hết tháng 10, tỉnh sẽ hoàn thành mũi 2 cho số người còn lại.

Về tiêu chí thu dung, điều trị, phương án của 13 huyện thị chuẩn bị được cho là có thể đáp ứng cách ly tập trung hàng 100.000 người, điều trị y tế không phải điều trị tại nhà 5.000 F0.

Tỉnh cũng đang yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, đối chiếu, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng cấp độ dịch.

Việc đi lại, ra vào tỉnh của người dân đã thông thoáng hơn (Ảnh: báo Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 11/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" với 4 cấp độ dịch.

Cụ thể, cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam và cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Còn theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành thì có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19.

3 tiêu chí gồm: Các ca mắc mới tại cộng đồng/ số dân/ thời gian; độ bao phủ vaccine và đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến.

Theo tỉnh Quảng Ninh, sau khi Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" được triển khai dựa trên hướng dẫn tạm thời của các bộ, ngành Trung ương, việc đi lại, ra vào tỉnh của người dân đã thông thoáng hơn. Chỉ tính trong 2 ngày vừa qua đã có hàng chục nghìn người và phương tiện từ các địa phương khác vào tỉnh Quảng Ninh.

Do đó, để thực hiện đúng theo định hướng mới là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo tinh thần Nghị quyết 128 nhưng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại chốt liên tục nhắc nhở người dân thực hiện quy định phòng, chống dịch, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành việc đeo khẩu trang và giải quyết thủ tục nhanh gọn tối đa để người dân vào tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, hiện các trạm, chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh đều áp dụng thống nhất theo các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và không ra thêm các quy định phụ để hạn chế người ra, vào tỉnh, nhất là đối với những người trở về từ các vùng an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo kiểm soát an toàn, các lực lượng làm việc tại chốt, trạm.

An Nhiên