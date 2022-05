Đàn dê vào nghĩa trang ăn cỏ rồi bất ngờ cùng lăn ra chết

Ngày 17/5, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Văn Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân khiến đàn dê của một hộ dân chết bất thường khi đang được chăn thả ở khu nghĩa trang Bờ Đê trên địa bàn.

"Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Th, trú tại xã Yên Sơn, có phản ánh lên chính quyền. Chúng tôi đã cử công an tới hiện trường điều tra, lấy lời khai của những người liên quan nhưng chưa xác định được nguyên nhân dê chết", ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Bình, nghĩa trang Bờ Đê có diện tích khoảng 1ha, do UBND xã Văn Sơn quản lý, có thuê một người làm quản trang. Nghĩa trang này hằng ngày vẫn luôn mở cửa để mọi người vào thắp hương, nên việc đàn dê vào đây ăn cỏ là khó tránh khỏi.

Đàn dê của gia đình bà Th. ở xã Yên Sơn sau khi vào ăn cỏ trong nghĩa trang Bờ Đê, xã Văn Sơn thì lăn ra chết (Ảnh: T.H).

Theo lời khai của bà Hoàng Thị Th, ngày 15/5, bà đi chăn thả đàn dê 17 con của gia đình. Sau khi vào nghĩa trang Bờ Đê ăn cỏ khoảng nửa giờ đồng hồ, 9 con dê trong đàn bất ngờ lăn ra chết. 2 con dê khác trong đàn cũng chết thêm sau đó.

Theo bà Th, khu vực nghĩa trang Bờ Đê có một hộ dân mới trồng keo nên gia đình bà không có ý định thả đàn dê. Tuy nhiên, trong lúc chăn thả, đàn dê theo nhau chui rào vào nghĩa trang Bờ Đê kiếm ăn, rồi chết bất thường, làm cả nhà hoang mang.

Nghi ngờ nguyên nhân đàn dê chết do bị thả bả, gia đình bà Th. trình báo cơ quan chức năng. Hiện công an xã Văn Sơn đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Đô Lương.

Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.