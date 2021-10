Đám tang đẫm nước mắt của bé 2 tuổi tử vong bất thường sau 6 ngày mất tích

Trong ngày 21/11, Công an tỉnh Bình Dương cũng đang phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Hưng. Đến nay, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, đồng thời rà soát thông tin từ những người dân xung quanh, các mối quan hệ với gia đình để phục vụ điều tra, làm rõ sự việc.