Đảm bảo toàn diện hậu cần, kỹ thuật tại Quảng trường Ba Đình

Ngày 20/8, tại Hà Nội, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật do Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra tiến độ công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80 của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian qua Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80.

Trong đó, đơn vị đã chỉ đạo phòng Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nguồn điện công trình Lăng; chuẩn bị cơ sở, vật chất, bảo đảm đầy đủ nhu cầu điện, nước cho các đơn vị đến thi công, làm nhiệm vụ trong khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình; bảo đảm chiếu sáng trên Quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương, đường Độc Lập,...

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hương Tú).

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Lăng cũng phối hợp với Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) triển khai Sở Chỉ huy phía trước; Sở Chỉ huy điều hành; các phòng trực, nơi ăn, ở, bếp nấu phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ theo quyết định của Bộ.

Bên cạnh đó đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị lắp đặt lều quân y; triển khai lắp đặt phòng cấp cứu ICU tại trạm y tế sau Lăng và kiểm tra khu y tế bảo đảm,...

Sau khi kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80.

Đồng thời, ông yêu cầu Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, cấp phát quà tặng, nhu yếu phẩm tại các khu vực khán đài dành cho đại biểu, khách mời bảo đảm trang trọng.

Công tác hậu cần - kỹ thuật quá trình diễu binh, diễu hành phải đảm bảo an toàn tuyệt đối (Ảnh: Hương Tú).

Ngoài ra các đơn vị cần chuẩn bị bảo đảm điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường tại khu vực tập kết cho lực lượng diễu binh, diễu hành và tại khu vực Quảng trường Ba Đình trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức.

Đặc biệt các đơn vị cần chú trọng công tác phòng, chống dịch; say nắng, say nóng và cấp cứu, thu dung điều trị cho các lực lượng; khẩn trương kiểm tra, rà soát những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại và nhanh chóng có biện pháp khắc phục để công tác chuẩn bị, bảo đảm đạt được hiệu quả cao nhất.

Hương Tú