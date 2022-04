Đắk Lắk "siết" xử lý xe quá khổ, quá tải sau phản ánh của báo chí

Ngày 8/4, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Ngô Hoài Nam - Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên quốc lộ (QL) chở cát từ các tỉnh giáp ranh về Đắk Lắk tiêu thụ, Phòng CSGT đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo Công an cấp huyện triển khai, làm rõ nội dung này.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Theo Trung tá Nam, lãnh đạo công an tỉnh cũng yêu cầu làm rõ những tiêu cực (nếu có) và công an các địa phương phải báo cáo các nội dung trên trước ngày 15/4. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn; đặc biệt, tập trung xử lý nghiêm đối với các loại xe cơi nới, cải tạo để chở quá tải.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Riêng đối với tuyến QL 29, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo xử lý việc xe quá khổ quá tải qua địa bàn cũng như tình trạng đường xuống cấp thời gian qua đến các đơn vị liên quan.

Một đoạn trên tuyến QL 29 bị xe quá tải "cày" nát.

Như Dân trí phản ánh, thời gian qua, tình trạng xe quá khổ, quá tải thậm chí có cả xe đầu kéo quá tải gần 200% liên tục "hành" các tuyến QL 29, QL 25, đường Trường Sơn Đông chở cát ở các tỉnh giáp ranh về Đắk Lắk tiêu thụ là nỗi ám ảnh của người dân lưu thông trên tuyến.

Điều đáng nói, nhiều chiếc xe quá tải ngang nhiên vượt một số chốt tuần tra kiểm soát của CSGT nhưng không bị xử lý. Không chỉ vậy, theo ghi nhận suốt hành trình trên 150 km, xe quá tải băng qua địa bàn các huyện M'Đrắk, Ea Kar, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ nhưng vẫn không bị phát hiện.

Trong những chiếc xe quá tải trên tuyến QL 29, nổi bật là dàn xe đầu kéo của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang. Đơn vị này đã bị Trạm CSGT Krông Búk xử phạt mức 84 triệu đồng về việc xe quá tải trọng trên 188%, kích thước thùng xe được cơi nới thêm 30cm và tài xế không có giấy phép lái xe.

Xe quá tải là nỗi khiếp sợ của người dân lưu thông trên đường.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Dĩnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang thừa nhận lỗi cơi nới thùng xe và chở cát quá tải về Đắk Lắk tiêu thụ. Lý do vi phạm được ông Dĩnh thừa nhận vì giá xăng dầu tăng cao nếu chở theo đúng thiết kế thì không có lãi. Tuy nhiên với việc vi phạm này, ông sẽ "cưa hạ" thùng xe từng cơi nới để vận chuyển hàng đúng quy định.