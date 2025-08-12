Đắk Lắk sắp có đường sắt tốc độ cao, đề xuất xây dựng sân golf 18 lỗ

Ngày 12/8, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin về việc tỉnh đang chuẩn bị mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phương, dài khoảng 96km.

Theo ông Thái, dự kiến có khoảng 4.100 hộ dân nằm trong diện giải tỏa, tái định cư để lấy mặt bằng thi công. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai khởi động công tác tái định cư cho dự án.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin về một số dự án sắp triển khai tại địa bàn tỉnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Thái cũng cho biết dự án được đầu tư mới toàn tuyến, tốc độ thiết kế 350 km/h, được bố trí một ga Tuy Hòa thuộc phường Phú Yên. Về tiến độ thực hiện, theo ông, dự án lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án năm 2035.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm việc tỉnh đang xem xét đề xuất đầu tư xây dựng sân golf tại khu vực hồ Ea Kao, phường Ea Kao.

Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao (Ảnh minh hoạ: AI).

Diện tích tổng thể của dự án khoảng 110ha, trong đó khu vực biệt thự với diện tích khoảng 46ha và diện tích sân golf hơn 70ha. Đơn vị đề xuất đầu tư xây dựng là Công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam (tỉnh Quảng Ninh).

"Sắp tới UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về dự án này", ông Trương Công Thái cho hay.

Khu vực sân golf hồ Ea Kao dự kiến gồm sân golf 18 lỗ và các công trình phụ trợ phục vụ phục vụ hoạt động sân golf. Bên cạnh đó, các khu biệt thự dự kiến phục vụ cho khoảng 5.000 người.