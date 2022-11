Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã nông thôn mới nâng cao

Sáng 17/11, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Phan, xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên). Cùng dự có lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội đại đoàn kết tại làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An (Ảnh: K. Hoa).

Mặc dù là xã thuần nông nhưng Hưng Tân là địa phương đầu tiên của huyện Hưng Nguyên đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao với nhiều phong trào, mô hình rất nổi bật, kiểu mẫu như "Tiếng kẻng bình yên" được nhân rộng toàn tỉnh; "Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc", được Bộ Công an biểu dương và nhân rộng toàn quốc.

Trong những năm qua, tình hình an ninh trên đại bàn xã ổn định, không có tội phạm, người nghiện ma túy.

Bộ trưởng chung vui với người dân làng Phan (Ảnh: K. Hoa).

Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được người dân nơi đây tích cực, đồng lòng thực hiện. Công tác chăm lo người nghèo, xây dựng nếp sống mới, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao... được quan tâm.

Cụm dân cư làng Phan, xã Hưng Tân có 256 hộ, 980 nhân khẩu; Chi bộ có 54 đảng viên. Là đơn vị thuần nông nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng từ cán bộ, đảng viên tới nhân dân..., bộ mặt làng quê ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt. Đặc biệt, người dân ở đây đã đóng góp 1,2/1,5 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn dài 1,5km, xây dựng và duy trì đường hoa nông thôn sạch đẹp...

Tình hình an ninh trật tự, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần... của người dân xã nông thôn mới nâng cao Hưng Tân nói chung, nhân dân làng Phan nói riêng có nhiều thành tựu nổi bật (Ảnh: K. Hoa).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng ngày hội lớn cùng người dân trong không khí bình yên, hạnh phúc, đoàn kết, gắn bó của một làng quê giàu truyền thống cách mạng. Bộ trưởng chúc mừng kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Hưng Tân nói chung, Chi bộ và bà con Làng Phan nói riêng trong công cuộc xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, người đứng đầu ngành công an hết sức ấn tượng trước kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xã Hưng Tân. Đại tướng cho rằng, đây là địa phương hình mẫu, là đại diện tiêu biểu về công tác bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà còn là hình mẫu chung của cả nước.

Đại tướng Tô Lâm ấn tượng trước kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xã thuần nông này (Ảnh: K. Hoa).

Đại tướng Tô Lâm mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Tân, làng Phan nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đối với nhân dân làng Phan, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục đoàn kết, gắn bó keo sơn; chung sức xây dựng quê hương; luôn xứng đáng là mô hình điểm, là khuôn mẫu của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; với phương châm và quan điểm "xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển và hùng cường".

Bộ trưởng Bộ Công an trao quà tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (Ảnh: K. Hoa).

Bộ trưởng lưu ý Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường bám cơ sở; sâu sát, gần gũi, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Với những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và với những cách làm hay, mô hình hiệu quả, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản thông báo và nhân rộng xã điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" ở Hưng Tân, để công an các địa phương khác trên toàn quốc học tập.

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao các phần quà tới người dân làng Phan (Ảnh: K. Hoa).

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm trao tặng 20 ngôi nhà đại đoàn kết, trị giá 1 tỷ đồng tới các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên; trao tặng Nhân dân làng Phan món quà gồm 10 triệu đồng tiền mặt và một chiếc tivi 75 inch; tặng cho 5 tập thể (mỗi suất quà trị giá 12 triệu đồng) và 20 cá nhân (mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng) đã có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" trên địa bàn xã Hưng Tân trong thời gian qua; tặng Quỹ khuyến học làng Phan 50 triệu đồng...