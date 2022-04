Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay Đại tá Đỗ Triệu Phong đã được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, kể từ ngày 1/3.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Văn Hận và Đại tá Đỗ Triệu Phong.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Hận làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang (Ảnh: CTV).

Trung tướng Ngọc mong muốn với chức năng nhiệm vụ, trọng trách mới, Đại tá Nguyễn Văn Hận sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; quan tâm, củng cố xây Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; Làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ...

Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang mong muốn Đại tá Nguyễn Văn Hận trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất để cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Kiên Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Hận (Ảnh: CTV).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Hận cho biết, được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm, thử thách mới.

Đại tá Hận cũng cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và học tập, nâng cao trình độ; đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt các mặt công tác; tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan chức năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Hận sinh năm 1971, quê quán huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Hận có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Trong suốt quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Văn Hận luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao với công việc, có năng lực lãnh đạo, tập hợp quần chúng, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công việc; luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được tập thể tín nhiệm.