Đại tá Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/12, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời, Bộ Công an cũng công bố quyết định điều động Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Xuân Mai).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá Đại tá Nguyễn Tiến Trung là cán bộ được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế...

Theo lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Tiến Trung có thể đảm nhiệm được yêu cầu, nhiệm vụ trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trung tướng Lâm đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Tiến Trung cần phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt nhất cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương,...

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, hợp tác, cộng đồng trách nhiệm cùng Đại tá Nguyễn Tiến Trung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Xuân Mai).

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cam kết trên cương vị công tác mới, sẽ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người công an cách mạng, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác; nhanh chóng nắm bắt công việc...

Đại tá Nguyễn Tiến Trung mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ các cấp lãnh đạo giao.