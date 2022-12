Đại tá Lê Quang Đạo giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM

Buổi lễ do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì; tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường...

Giám đốc Công an TP trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM (Ảnh: A.X.).

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết Đại tá Lê Quang Đạo là cán bộ được đào tạo chính quy, đã trải qua nhiều đơn vị, lĩnh vực công tác từ Công an cấp tỉnh, sau đó là Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP; ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh, tác phong, phẩm chất, uy tín của người lãnh đạo, chỉ huy; có kinh nghiệm, đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị Đại tá Lê Quang Đạo với cương vị mới cần tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý; phát huy năng lực, sở trường, nắm bắt nhiệm vụ chung của Công an TP, từ đó thực hiện có hiệu quả, kịp thời, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Quang Đạo cho biết, sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ; quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác.

Đại tá Lê Quang Đạo sinh năm 1976; quê quán Quảng Ngãi; trình độ Đại học An ninh nhân dân, Thạc sỹ Luật - Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức vụ Trưởng Phòng Tham mưu, Đại tá Lê Quang Đạo là Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM.