Điều động, bổ nhiệm 12 công chức giữ chức vụ quản lý của Bộ LĐ-TB&XH

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Túy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Ông Tô Đức, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm, điều động 12 công chức giữ chức vụ quản lý của Bộ LĐ-TB&XH (Ảnh: Giáp Tống).

Bà Đàm Thị Minh Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bà Phạm Thị Minh, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Ông Đinh Tiến Hải, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ BTTEVN.

Bà Vũ Thị Thúy Hiền, Trưởng phòng Vận động nguồn lực, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc quỹ BTTEVN.

Ông Lê Đức Quang, Phó Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội giữ được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng.

Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lao động - Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội trực thuộc trường đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bà Vũ Thị Hồng Minh, Chánh Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Ông Lê Minh Nghĩa, Trưởng phòng Kiểm định kỹ thuật an toàn II, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III.

Thời hạn bổ nhiệm các cá nhân nói trên là 5 năm, kể từ ngày 15/12/2022.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm (Ảnh: Giáp Tống).

Phát biểu tại buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, những cán bộ, công chức viên chức được bổ nhiệm, điều động hôm nay đều đã trải qua chức vụ quản lý, công tác tại cơ sở.

"Đây là những cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược, trực tiếp giúp Bộ giải quyết các công việc ngày một nhiều trong thời gian tới đây", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Người đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các cán bộ, công chức phát huy tinh thần, trí tuệ và trách nhiệm, trên cương vị mới nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, ông Trần Ngọc Túy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ và khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới.