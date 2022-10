Đại biểu Quốc hội lo "trục trặc" kết nối dữ liệu, Bộ Tư pháp phản hồi

Thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Đồng Ngọc Ba - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật - cho rằng một vấn đề rất nóng hiện nay là việc xây dựng, vận hành, kết nối các cơ sở dữ liệu, đặc biệt kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về đất đai, Cơ sở dữ liệu điện tử về hộ tịch liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và tác động rất rộng đến toàn xã hội.

Luật Cư trú quy định từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị. Vì thế, ông Ba lo ngại sẽ rất khó để kết nối các cơ sở dữ liệu khi muốn sử dụng các thông tin về cá nhân, trong đó có thông tin về nơi cư trú để thực hiện các thủ tục hành chính vì sự phối hợp của các cơ quan còn rất hạn chế.

Theo ông Ba, ngành tư pháp rất nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về hộ tịch, chú trọng việc tin học hóa để thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực hộ tịch. Hiện, 100% các địa phương đã thực hiện trực tuyến thủ tục khai sinh, 50/63 tỉnh thực hiện đăng ký kết hôn trực tuyến, 55/63 tỉnh, thành phố có thể thực hiện thủ tục khai tử trực tuyến.

Đại biểu Quốc hội lo ngại việc sắp tới bỏ Sổ hộ khẩu giấy (Ảnh: N.D).

"Tuy nhiên, nếu chúng ta đánh giá kỹ, đặc biệt là nhìn dài hạn và yêu cầu của chuyển đổi số thì tôi thấy vẫn còn rất nhiều các hạn chế. Chúng tôi đi khảo sát ở một số bộ, ngành và đến trực tiếp tại các địa phương, thậm chí trao đổi với cả các cán bộ cấp xã thì thấy rằng còn rất nhiều vấn đề"- ông Ba phản ánh.

Thông tin với Dân trí về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết Cơ sở dữ liệu hộ tịch được xây dựng dựa trên Luật Hộ tịch do Bộ Tư pháp quản lý, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư dựa trên quy định của Luật Căn cước công dân do Bộ Công an quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: T.K).

Điều 10 Nghị định 87 của Chính phủ đã quy định cụ thể về đăng ký hộ tịch trực tuyến, đăng ký khai sinh, tình trạng hôn nhân và kết nối, chia sẻ với dữ liệu dân cư.

"Tuy nhiên thời gian qua, chúng tôi đã cùng C06 - Bộ Công an hình thành các quy trình đồng bộ dữ liệu, dữ liệu hộ tịch với dữ liệu dân cư và đang chờ ý kiến của lãnh đạo hai Bộ"- ông Hải nói.

Ông Hải khẳng định việc này sẽ được hoàn tất sớm, không thể muộn được và phải làm sao để dữ liệu hộ tịch, dữ liệu dân cư ăn khớp với nhau.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Trung - Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) khẳng định, việc kết nối Cơ sở dữ liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cấp giấy khai sinh và cấp số định danh đã thực hiện từ 1/1/2016 đến tháng 7/2021.

Tuy nhiên, khi thực hiện Đề án 06 (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã phải tổ chức các cuộc họp trao đổi, rà soát dữ liệu điện tử nhằm chỉnh sửa các phần mềm.

"Trong quá trình phối hợp, chúng tôi đã thực hiện các khía cạnh kỹ thuật để kết nối đồng bộ với nhau. Đến nay chúng tôi đã thực hiện xong, chuẩn bị đưa vào khai thác việc đối soát trên hệ thống. Đề án 06 bắt đầu triển khai từ đầu 2022 và có độ trễ nhất định với các đầu mối thông tin ở các bộ ngành, có rất nhiều việc, phải sửa đổi hệ thống phần mềm"- ông Trung nêu khó khăn.