Đã xác định du khách nước ngoài lái mô tô náo loạn đường phố Nha Trang

Ngày 21/8, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết đơn vị đã xác minh được danh tính người đàn ông ngoại quốc lái mô tô lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cảnh sát xác định người này tên M.S. (30 tuổi, quốc tịch Nga), từng lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Nha Trang. Tuy nhiên, hộ chiếu du lịch của ông M.S. đã hết hạn từ ngày 19/8. Người này cũng không còn lưu trú tại khách sạn và chưa có thông tin xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Du khách lái mô tô lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tối 20/8, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh nam du khách nước ngoài chạy mô tô liên tục lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô trên đường phố thuộc phường Nha Trang.

Clip này thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Đa số ý kiến lên án hành vi vi phạm luật giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường của nam du khách và đề nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.