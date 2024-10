Đà Nẵng ra mắt 2 tổ cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ

Ngày 31/10, Công an thành phố Đà Nẵng ra mắt 2 tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ, gồm một tổ trên cạn (16 cán bộ, chiến sĩ) do Thiếu tá Nguyễn Huy Linh làm tổ trưởng và một tổ dưới nước (15 cán bộ, chiến sĩ) do Thiếu tá Lê Anh Tuấn làm tổ trưởng.

Đại tá Phan Văn Dũng trao quyết định thành lập Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn (Ảnh: A Núi).

Việc Công an thành phố Đà Nẵng thành lập lực lượng đặc biệt tinh nhuệ này nhằm xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đặc biệt phức tạp, kéo dài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là lực lượng mũi nhọn của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thường trực 24/24h, không chỉ giải quyết các sự cố, tai nạn có tính chất phức tạp ở Đà Nẵng mà còn tham gia các nhiệm vụ cứu hộ ở các địa phương giáp ranh, các nhiệm vụ quốc tế khi có yêu cầu.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ sẽ là lực lượng xử lý các tai nạn, sự cố cháy, nổ phức tạp (Ảnh: A Núi).

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc các tổ đặc biệt tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng, có sức khỏe loại 1; tổ trưởng, tổ phó không quá 40 tuổi; chiến sĩ 20-35 tuổi; ưu tiên lựa chọn chiến sĩ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong công tác.

Các thành viên trong tổ sẽ được trang bị phương tiện hiện đại, cơ động, rèn luyện khả năng tác chiến cao trong mọi khu vực, địa hình.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, gần một năm qua, Công an thành phố đã triển khai tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai lực lượng này.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc các tổ đặc biệt tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng (Ảnh: A Núi).

Tổ công tác tập hợp là những người ưu tú nhất về nghiệp vụ chữa cháy. Tổ này từng phối hợp cứu nạn, cứu hộ 19 người bị nạn trong vụ ô tô khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên; giải cứu du khách người Hàn Quốc bị mắc kẹt trên bán đảo Sơn Trà; khống chế nhiều vụ cháy khác...