Đà Nẵng khởi động dự án đường hầm có tàu điện ngầm dưới sân bay

Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết đã tổ chức mở hồ sơ gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng.

Biên bản mở thầu cho thấy chỉ có một nhà thầu tham gia là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cầu lớn - Hầm, đơn vị từng tham gia nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn trên cả nước.

Một góc của sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Gói thầu có giá trị hơn 3,8 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 118 ngày. Cơ quan có thẩm quyền đang trong quá trình xét thầu để lựa chọn đơn vị triển khai.

Theo phương án sơ bộ do Sở Xây dựng trình quý I/2025, tuyến hầm dài hơn 2,9km, gồm hai đoạn hầm hở dài 570m, ba đoạn hầm hộp dài 1.450m và một đoạn đi qua đường băng dài khoảng 900m.

Có hai phương án được đề xuất cho dự án này. Phương án 1 là tuyến tàu điện ngầm (MRT) đi chung với đường bộ, phương án 2 là tuyến MRT không đi chung với đường bộ.

Theo phân tích, phương án 1 có độ khó kỹ thuật cao, chi phí khoảng 10.000 tỷ đồng, mức an toàn và vận hành trung bình, khó mở rộng MRT, nhưng mức phù hợp với hạ tầng cảng hàng không Đà Nẵng cao.

Phương án 2 có độ khó kỹ thuật thấp hơn, chi phí khoảng 7.500 tỷ đồng, mức an toàn và vận hành cao, dễ mở rộng MRT, nhưng mức phù hợp với hạ tầng cảng hàng không Đà Nẵng chỉ ở mức trung bình.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng kiến nghị không nên kết hợp bố trí tuyến MRT và đường bộ đi chung do tiêu chuẩn kỹ thuật của hai loại hình này khác nhau.

Trong khi đó, đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện rõ, hầm qua sân bay là tuyến giao thông kết nối phía đông và phía tây sân bay nhằm giảm tải cho các đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám của thành phố.