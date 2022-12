Cứu sống 7 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Thanh Hóa

Trước đó vào khoảng 7h30' ngày 15/12, tàu cá mang số hiệu HP 90685 TS, do ông Bùi Văn Tần (SN 1966, thường trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Bà, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng đi trên vùng biển Thanh Hóa.

Khi tàu cá đang thu mua thủy sản tại tọa độ 19045'90" N - 106051'90" E (cách Hòn Mê/Thanh Hóa khoảng 60 hải lý về phía Đông Bắc, thuộc vùng biển Thanh Hóa), bất ngờ tàu bị bục, nước tràn vào gây chìm tàu.

Đưa các thuyền viên được cứu sống vào bờ (Ảnh: L.T).

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 7 thuyền viên (1 thuyền viên người Nghệ An, 6 thuyền viên người Hải Phòng). Sau khi xảy ra sự cố, may mắn tàu cá mang số hiệu NA 91927 TS, do ông Hồ Văn Bưởi (SN 1974, thường trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng đang khai thác thủy sản gần đó, phát hiện kịp thời nên tiến đến cứu nạn thành công 7 thuyền viên.

Các nạn nhân đã được đưa vào cảng cá Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Quân y Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thăm khám sức khỏe cho các thuyền viên trong vụ chìm tàu (Ảnh: L.T).

Sau đó, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên và bàn giao các thuyền viên về gia đình.