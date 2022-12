Cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông năm 2022" ngừng nhận bài dự thi

Theo ban tổ chức, từ ngày 8/12, độc giả có thể tham gia bình chọn ý tưởng yêu thích tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

Cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông năm 2022" do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo độc giả ở khắp mọi miền, từ học sinh, sinh viên, đến cán bộ nhân viên các ngành nghề. Ở một số đơn vị, có hàng chục nhân viên gửi bài dự thi.

"Suốt hơn 2 tháng phát động, cuộc thi nhận về rất nhiều ý tưởng có chất lượng tốt, khả thi trong việc ứng dụng vào thực tế. Điều này đã tạo động lực lớn cho ban tổ chức, khi có sự hưởng ứng và đồng hành của cộng đồng trong việc cùng sáng tạo, sẵn sàng đối mặt và chủ động tìm kiếm giải pháp an toàn giao thông cho đất nước", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Sau khi vòng sơ khảo khép lại, ban tổ chức sẽ tập trung đánh giá chất lượng bài thi, phân loại và chấm điểm. Nhiều thí sinh háo hức mong chờ kết quả, để biết ai sẽ đi đến vòng tiếp theo và có cơ hội nhận phần thưởng có giá trị từ ban tổ chức.

"Tôi rất tự tin và kỳ vọng mình được gọi tên vào vòng thi tiếp theo. Tham gia cuộc thi năm nay, tôi lựa chọn hạng mục giải pháp công nghệ với ứng dụng cảnh báo điểm ùn tắc và hỗ trợ thông báo sự cố nhanh trong cộng đồng tài xế. Tôi hy vọng mình sẽ góp mặt đến vòng cuối cùng và gặp ban giám khảo thuyết trình về dự án này", anh Nhã (quận 4, TPHCM) hào hứng nói.

Theo đó, từ ngày 5 - 6/12, ban tổ chức sẽ tiến hành chấm và chọn ra 20 ý tưởng, sản phẩm nổi bật nhất (mỗi hạng mục 10 ý tưởng, sản phẩm) để vào vòng chung khảo bình chọn trực tuyến.

Vòng chung khảo bình chọn trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 8/12 đến hết ngày 26/12. Trong khoảng thời gian này, độc giả có thể tham gia bình chọn tác phẩm yêu thích theo 2 hạng mục giải thưởng tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

Mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều bài dự thi và chỉ được bình chọn một lần duy nhất. 5 ý tưởng hoặc sáng kiến được bình chọn nhiều nhất của mỗi hạng mục sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng.

Kết thúc vòng chung khảo bình chọn trực tuyến, ban giám khảo từng hạng mục thi sẽ chấm độc lập và làm việc tập thể đánh giá, lựa chọn 5 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc nhất của mỗi hạng mục để vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các cá nhân, tập thể dự thi hạng mục "Ý tưởng về An toàn giao thông" sẽ trình bày giải pháp sáng tạo trước ban giám khảo. Riêng bài dự thi ở hạng mục "Giải pháp công nghệ An toàn giao thông" sẽ được tham vấn với các chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm trong vòng 48 tiếng. Thời gian trình bày trước ban giám khảo từ 6-8 phút.

Ban giám khảo sẽ chấm, xếp giải nhất, nhì, ba và 2 giải khuyến khích cho mỗi hạng mục. Giải nhất mỗi hạng mục sẽ là chủ nhân của giải thưởng trị giá 100 triệu đồng; giải nhì là 30 triệu đồng; giải ba 10 triệu đồng và 2 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng; cùng giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức chương trình và giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Hội đồng giám khảo chuyên môn của cuộc thi là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm đến từ Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

