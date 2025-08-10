Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu xử lý tình trạng "cà phê đường tàu"

Sáng 10/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trong 6 tháng đầu năm.

Tai nạn giảm cả 3 tiêu chí

Tại hội nghị, Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, C08 cho biết, trong 6 tháng đầu năm, trên các tuyến đường sắt đã xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 6 người.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Công an cung cấp).

So với cùng kỳ năm 2024, tai nạn đã giảm 14 vụ (giảm 15,2%); giảm 4 người chết (giảm 10,8%); giảm 6 người bị thương (giảm 10,9%). Một số địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt như Hà Nội 10 vụ; Khánh Hoà, Ninh Bình mỗi địa phương xảy ra 8 vụ tai nạn; Đồng Nai 3 vụ tai nạn...

Theo Thượng tá Minh, nguyên nhân các vụ tai nạn do vi phạm khổ giới hạn đường sắt (35 vụ); do người dân không chú ý quan sát khi đi qua lối đi tự mở (36 vụ); do cố tình vượt qua đường ngang có cảnh báo tự động (7 vụ).

Ngoài ra, còn có 12 vụ nghi người dân tự tử; 69 vụ người dân ném đá lên tàu làm vỡ 71 kính toa tàu.

Cũng theo Thượng tá Minh, trong thời gian qua, C08 đã trực tiếp tham gia và phối hợp với công an các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức rào đóng, xóa bỏ 179 lối đi tự mở và thu hẹp 78 lối đi tự mở tại các địa phương.

Yêu cầu xử lý tình trạng "cà phê đường tàu"

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 đánh giá cao sự phối hợp giữa lực lượng CSGT, thanh tra đường sắt và các tiểu ban an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt đã có những hiệu quả nhất định trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Việc này thể hiện số vụ tai nạn giao thông đường sắt 6 tháng đầu năm đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, so với cùng kỳ năm 2024.

Đêm cuối tuần, hàng trăm du khách nước ngoài tập trung tại khu vực phố cà phê đường tàu để quay phim, chụp ảnh các đoàn tàu đi qua (Ảnh: Trần Thanh).

Tuy nhiên theo Thiếu tướng Bình, hiện nay vẫn còn thực trạng “cà phê đường tàu”, và việc này xuất hiện nhiều nhất tại Hà Nội, đặc biệt đoạn đường sắt chạy qua phố Phùng Hưng - Trần Phú - Lê Duẩn - Khâm Thiên - Điện Biên Phủ….

Theo đó, người dân tự ý mở quán cà phê sát mép đường ray, thậm chí bày bàn ghế ngay trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt, nơi tàu chạy qua, khách du lịch trong và ngoài nước tụ tập đông, đứng chụp ảnh, ngồi uống cà phê, quay video ngay sát ray đường tàu.

Về vấn đề này, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình yêu cầu lực lượng CSGT chủ trì xây dựng và triển khai phương án xử phạt nguội tại các điểm đường ngang có cần chắn tự động; kết nối hệ thống dữ liệu camera giám sát, xác minh đối tượng vi phạm và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt CSGT sẽ kiến nghị khởi tố khi xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại phố cà phê đường tàu ở Hà Nội (Ảnh: Lê Tiến).

Cục trưởng C08 cũng yêu cầu lực lượng CSGT hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc xử lý tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường sắt...

Tại hội nghị, đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Phòng CSGT các địa phương đã có những thảo luận sôi nổi để đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên.

Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, để giải quyết dứt điểm tình trạng “cà phê đường tàu”, cần sự vào cuộc của tất cả các lực lượng, từ chính quyền địa phương đến các cơ quan ban ngành.