Cục CSGT: Đỗ sát hạch và cấp đổi GPLX thành công là có thể lái xe

Ngày 16/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua có nhiều thông tin phản ánh về số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về những thắc mắc, khó khăn, bức xúc của người dân về sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, do giấy phép lái xe bản vật lý đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định, số lượng cung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nên Cục CSGT đã có hướng dẫn.

CSGT tổ chức sát hạch cấp GPLX cho người dân ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, với các trường hợp sau khi thi sát hạch giấy phép lái xe đạt yêu cầu, là có thể đủ điều kiện để điều khiển xe trên đường. Đối với các trường hợp sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thành công trên hệ thống, cũng đủ điều kiện để lái xe trên đường.

Cục CSGT cho biết, lực lượng CSGT thực hiện kiểm soát giấy phép lái xe trên môi trường điện tử không được đòi hỏi phải có giấy phép lái xe bản vật lý. Người dân chỉ cần cung cấp cho lực lượng kiểm soát giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc số giấy phép lái xe (nếu có).

Ngoài ra, người dân có thể cung cấp số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do CSGT cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp). Từ đó, lực lượng CSGT sẽ tiến hành kiểm tra thông tin giấy phép lái xe trên hệ thống.

"Nếu người dân gặp trường hợp lực lượng CSGT không chấp nhận việc kiểm tra giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, hoặc đòi hỏi buộc phải có giấy phép lái xe bản vật lý, thì người dân có thể báo sự việc tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT; qua Fanpage Cục CSGT; số điện thoại trực ban Cục CSGT để được hỗ trợ giải quyết ngay.

Trường hợp người dân đã học tại các trung tâm đào tạo lái xe, cần kiểm tra xem trung tâm đó đã nộp hồ sơ đăng ký sát hạch lái xe tại cơ quan CSGT. Nếu người dân đã nộp mà bị kéo dài thời gian chờ đợi sát hạch, cũng có thể thông tin tại các kênh trên để được hỗ trợ giải quyết", vị đại diện Cục CSGT nói.