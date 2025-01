Cứ vài trăm mét trước Bến xe Miền Đông mới ở TPHCM có một "bến cóc"

Những ngày cận Tết Ất Tỵ 2025, người dân bắt đầu về quê đón Tết, nhu cầu đi lại tăng cao, cũng là lúc "xe dù, bến cóc" mọc lên, hoạt động rầm rộ.

Những chiếc xe khách giường nằm tấp nập đón khách dọc đường, gây nguy hiểm cho người đi xe máy, cản trở giao thông. Trong đó, nổi trội nhất là tuyến xa lộ Hà Nội, quanh khu vực Bến xe Miền Đông mới.

Điểm danh "bến cóc"

Ghi nhận của phóng viên Dân trí những ngày qua, từ sáng sớm đến chiều tối, không khó để bắt gặp cảnh người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, đứng dọc tuyến xa lộ Hà Nội để đón xe khách. Đoạn đường dài khoảng 3km từ hầm chui nút giao Đại học Quốc gia, TP Thủ Đức (TPHCM), đến ngã ba Tân Vạn, TP Dĩ An (Bình Dương), có khoảng 5 "bến cóc" mọc lên.

Điểm đầu tiên nằm ngay trong hầm chui nút giao Đại học Quốc gia (phường Tân Phú, TP Thủ Đức), điểm thứ 2 là nút giao lộ xa lộ Hà Nội - Hoàng Hữu Nam (phường Bình Thắng, TP Dĩ An), điểm thứ 3 nằm ngay trước khu vực ra vào Bến xe Miền Đông mới, điểm thứ 4 ở khu đất trống trước Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM (phường Bình Thắng, TP Dĩ An), điểm thứ 5 ngay trước trạm xăng dầu Hiệp Phú 2 (phường Bình Thắng, TP Dĩ An).

17h ngày 21/1 (22 tháng Chạp), hơn chục người ngồi trong quán nước ở đầu đường Hoàng Hữu Nam giao với xa lộ Hà Nội chờ xe khách đến đón.

Hơn 10 xe khách có mặt trước và trong trạm xăng dầu Hiệp Phú 2 vào tối 23/1 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bà Lệ (70 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng con gái ngồi chờ xe khách hãng A.T. Bà Lệ cho biết, hai mẹ con đi chữa bệnh ở TPHCM, nay đón xe về quê, qua Tết sẽ quay lại.

Lúc 17h, xe khách giường nằm A.T. biển số 49F-000.xx đến, dừng chắn hết làn hỗn hợp, hai mẹ con bà Lệ nhanh chóng lên xe rồi phương tiện chạy đi. Quá trình đón khách diễn ra chưa tới 30 giây.

Cũng tại quán nước này, Hoàng Hải (20 tuổi, quê Hà Nội) cho biết, anh là sinh viên, ở trọ tại phường Thảo Điền (TP Thủ Đức). Hải đang chờ xe khách của hãng H.L. đến đón về Hà Nội. Khi gọi đặt vé, nhà xe "điều" Hải tới đây ngồi đợi.

"Em đi tàu metro từ ga Thảo Điền ra ga Suối Tiên, rồi hỏi địa điểm này và được người ta chỉ đường. Mọi năm em đi máy bay, năm nay là lần đầu em đi xe khách. Cứ tưởng phải vào bến xe, chứ không nghĩ là ra quán nước ngồi đợi thế này", Hoàng Hải tâm sự.

Lúc 17h13, xe khách H.L. biển số 34M-38x.xx đến và dừng chắn ngang đầu đường Hoàng Hữu Nam, Hải cùng một thanh niên khác xách vali leo lên ô tô, chiếc xe khách nhanh chóng rời đi.

Chạy được khoảng 300m, chiếc xe khách này tấp vào khu đất trống trước Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM. Do vị khách chưa đến, phương tiện này phải dừng lại chờ khoảng 20 phút rồi tiếp tục hành trình.

"Bến cóc" trước cổng Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của phóng viên, "bến cóc" ở khu đất trống trước Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM và trạm xăng dầu Hiệp Phú 2 (cách đó vài trăm mét) hoạt động rầm rộ không khác gì một bến xe thực thụ.

Những chiếc taxi, xe ôm liên tục chở người và hành lý đến "đáp" tại đây. Sau đó, những chiếc xe khách giường nằm đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên thay phiên tấp vào đón khách.

Lúc 17h45, xe của hãng M.C. mang biển số 78F-001.xx dừng tại khu đất trống trước Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM, nhiều hành khách nhanh chóng lên xe. Do phải đưa thêm 2 chiếc xe máy vào gầm xe khách, phương tiện này dừng lại khoảng 20 phút.

Không chỉ vậy, nhiều hành khách trong lúc đợi xe ở đây còn đi vệ sinh trong khu vực hàng cây trước công viên, gây ra tình trạng mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Nhiều xe khách chạy vào đường cấm để bắt khách dọc đường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước khu vực trạm xăng dầu Hiệp Phú 2, những chiếc xe khách giường nằm tấp vào đón khách liên tục từ trưa đến tối.

Nhộn nhịp nhất là vào chiều tối, có thời điểm phóng viên đếm được hơn 10 chiếc xe khách có mặt cùng lúc trước và bên trong cây xăng này, có xe tấp vào đón khách rồi nhanh chóng rời đi, có xe dừng lại hơn 20 phút chờ khách đến, cũng có xe vào đổ nhiên liệu.

Hành khách mệt mỏi…

Không chỉ hoạt động quanh Bến xe Miền Đông mới, tình trạng "xe dù, bến cóc" diễn ra ngay trước cổng của bến xe này.

Chiều 22/1 (23 tháng Chạp), phóng viên ghi nhận hơn 10 người đứng đợi xe ngay khu vực hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới. Lúc 17h55, hai chiếc xe giường nằm lần lượt mang biển số 23H-018.xx và 51B-192.xx dừng lại khoảng 2 phút để đón khách. Hết nhóm khách này lên xe, lại xuất hiện thêm một nhóm người khác, lỉnh kỉnh hành lý tới đây đợi xe.

"Bến cóc" ngay trước khu vực cổng vào Bến xe Miền Đông mới (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đứng đợi xe ở đây có nam thanh niên tên Bình (25 tuổi, quê Phú Thọ) đang tỏ ra sốt ruột khi xe chưa đến. Bình cho biết, anh đợi ở đây từ 14h theo yêu cầu của nhà xe, nhưng đã 4 giờ trôi qua vẫn chưa thấy xe đến. Bình liên tục nhắn tin, gọi điện trao đổi với nhà xe.

"Từ 13h30, tôi đã đón xe ôm đến đây, gọi điện thoại nhiều lần và được nhà xe báo là tắc đường nên xe chưa đến được. Lỡ đặt cọc tiền vé rồi, chứ không là tôi đón xe khác, đứng đợi ở đây mấy giờ, nắng bụi, không có ghế ngồi, mỏi rã rời hai chân", anh Bình bức xúc.

Chiều 23/1 (24 tháng Chạp), hơn 10 người đứng đợi xe ở đầu hầm chui nút giao Đại học Quốc gia TPHCM, những chiếc xe khách biển số Bình Định, Phú Yên liên tục tấp vào đón khách.

Sau 30 phút đứng đợi, ông M. (60 tuổi, quê Bình Định) gọi điện thoại nói chuyện với nhà xe. Lúc này, ông M. mới biết được chiếc xe khách đã chạy lố khoảng 300m và đang dừng ở giữa hầm chui.

"Nhà xe yêu cầu tôi đi bộ đến đó chứ họ không lùi xe được, nhưng tôi còn mấy thùng hàng làm sao ôm đi hết được", ông M. nói. Vừa sốt ruột, ông M. liên tục vẫy tay đón các xe chạy trên đường, với hy vọng có chiếc taxi dừng lại chở ông, nhưng không xe nào dừng.

Chiếc xe khách đợi khoảng 15 phút rồi rời đi, họ nói sẽ ra cổng Bến xe Miền Đông mới đợi tiếp, và hối thúc ông M. bắt xe ôm hoặc taxi chạy theo.

Ông M. vác hành lý đón taxi để đuổi theo chiếc xe khách (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thấy hoàn cảnh gấp gáp, một người đứng cạnh hỗ trợ đặt taxi công nghệ cho ông M., nhưng không tài xế nào nhận cuốc. Thời điểm này có một xe 7 chỗ đang đậu gần đó, ông M. lại nhờ chở đến cổng Bến xe Miền Đông mới và được tài xế báo giá 200.000 đồng cho đoạn đường gần 1km.

Nam tài xế giải thích phải ra đến cầu Đồng Nai mới có chỗ quay đầu xe, nên lấy phí cao, ông M. cắn răng chấp nhận tốn thêm 200.000 đồng để được lên xe khách.

Ngoài ra, nhiều hành khách khác cũng bị nhà xe "hành" đủ kiểu khiến họ bức xúc, nhưng đành cam chịu vì đã đặt cọc và sợ hết vé.

Trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM, đơn vị tuần tra kiểm soát đoạn đường trên) cho biết, những ngày qua, đơn vị tập trung lực lượng để điều tiết, xử lý tình trạng ùn tắc trên xa lộ Hà Nội. Khi nghe phóng viên phản ánh tình trạng "xe dù, bến cóc", vị lãnh đạo cho biết sẽ cử lực lượng kiểm tra, xử lý.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, địa phương chưa nghe phản ánh tình trạng "bến cóc" ở khu vực trạm xăng dầu Hiệp Phú 2.

"Có thể gần Tết nên "bến cóc" này mới hình thành, tôi sẽ báo cho lực lượng công an đi kiểm tra, và thông tin lại", vị lãnh đạo nói thêm.