Bộ trưởng Công an yêu cầu tổ chức lại công an cấp xã theo đúng kế hoạch

Tại hội nghị sơ kết công tác công an quý I, Bộ Công an đã có những đánh giá kết quả một tháng triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới - không tổ chức công an cấp huyện.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, việc thực hiện tổ chức công an địa phương 2 cấp đã giảm bớt cấp trung gian, giúp công tác chỉ đạo, điều hành từ công an tỉnh đến cơ sở được nhanh chóng, xuyên suốt; tập trung nguồn lực, nhân lực vào cấp cơ sở, nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Qua triển khai, Bộ Công an nhận thấy 1 tháng qua, bộ máy mới đã đi vào nền nếp, tạo sự liên thông, đồng bộ trên các mặt công tác, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ, không gây cản trở, chậm trễ, tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Về việc tiếp nhận và triển khai 6 nhiệm vụ từ các bộ, ngành về Bộ Công an, theo Thiếu tướng Toản, các công việc bảo đảm tốt hơn, hiệu quả hơn, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Trong đó, 22 cảng hàng không, sân bay được bảo đảm an ninh hàng không đúng quy trình, quy định, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ Công an cũng rút ngắn 30% quy trình tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang (Ảnh: Bộ Công an).

Bên cạnh đó, công an địa phương được thí điểm phân cấp cho tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu toàn quốc, rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp; bố trí 785 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các xã; thiết lập đường dây nóng thường trực tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CSGT để kịp thời hướng dẫn, xử lý sự cố tại các điểm cấp, đổi GPLX...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được của toàn lực lượng CAND trong quý I.

Về công tác trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện.

"Tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra tại Việt Nam; chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước…, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dịp lễ 30/4, 1/5…", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu công an các địa phương chủ động phương án sắp xếp, tổ chức lại công an cấp xã theo đúng kế hoạch của Bộ.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án trọng điểm của Bộ. Đảm bảo đầu tư, trang cấp đầy đủ và đáp ứng hoạt động của Công an cấp xã.